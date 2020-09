"Cu un portar bezmetic si cu un atacant inexistent, n-ai cum sa bati! Ne-am facut de ras!" Patronul Iftime, TERMINAT dupa infrangerea cu Shkendija!

Botosani nu a reusit sa se impuna cu Shkendjia si ramane in afara preliminariilor Europa League.

Valeriu Iftime, patronul lui Botosani a vorbit la finalul meciului despre jocul echipei sale si a reprosat golul incasat de Pap, dar si absenta lui Dugandzic, care a fost unul dintre cei mai slabi jucatori ai lui Botosani in aceasta seara.

"Am pierdut, nu am jucat prost, am luat un gol norocos pentru ei. Un asociat a spus ca, cu un portar bezmetic si un varf inexistent nu poti castiga un meci.

Echipa a incercat, am primit golul ala norocos, am incercat.

Ne-am facut de ras, imi pare rau pentru asta, am ratat o oportunitate imensa, am ramas o echipa mica, ne-a batut o echipa care nu e mai buna ca noi.

De data asta nu am mai avut noroc ca in meciul cu Odarbasy, nu suntem o echipa care sa faca diferenta la nivelul asta. Suntem o echipa mica, incercam in fotbal mai mult decat am facut pana acum.

Daca ne-a batut o echipa mica, suntem o echipa mica, inseamna ca suntem mai mici decat ei.

Eu nu am vazut atata frica la noi, am vazut ca am dominat. Eu am vazut o echipa care nu a trecut de mijlocul terenului decat de 2-3 ori, portarul nostru nu a mai facut nimic dupa golul ala.

Noi nu am invartit mingea aiurea, au fost mingi in careu, am avut un varf care nu a fost eficient astazi.

Posibil sa se fi gandit si la Tottenham, desi a fost medicamentatia toata saptamana sa nu se gandeasca la ei, ca au meci foarte important cu Shkendjia.

Erau si alti bani, erau 300 000 de euro, pentru noi era ceva si prezentam altfel si Botosaniul", a spus Valeriu Iftime pentru Digisport.