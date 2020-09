EXCLUSIV! Valeriu Iftime, incantat de debutul lui Mirel Radoi: "Trebuie sa ii recunoastem talentul!" Cum putea ajunge Mutu antrenor la Botosani: "Am vrut sa il aduc"

Valeriu Iftime a fost invitat special la emisiunea Ora Exact in Sport de pe PRO X.

Echipele nationale antrenate de Mirel Radoi si de Adrian Mutu au obtinut rezultate pozitive in ultimele doua meciuri. Patronul moldovenilor a declarat ca ca l-a remarcat pe Mirel Radoi de cand a antrenat la FCSB. De asemenea, el a dezvaluit ca a dorit sa il aduca pe Mutu antrenor la FC Botosani.

"Eu l-am laudat de la FCSB si l-am sustinut continuu. Am spus despre el ca e o exceptie, trebuie sa ii recunoastem talentul, desteptaciunea. E super antrenor si va face mare cariera.

Acum sa nu ne asteptam ca umilim echipa Spaniei, dar cu echipe mici trebuie sa fim mai curajosi, un antrenor ca el poate sa faca.

De asemenea, Adi Mutu, am vrut sa il aduc la Botosani dupa Voluntari, dar am ezitat ca atunci m-am indragostit de Costel Enache. Dar eu cred in oamenii astia, in generatia asta.

Nu trebuie sa ii laudam in continuu, din cand in cand mai trebuie sa punem si piciorul pe frana, dar sunt oameni care pot face ceva in fotbal", a declarat Iftime pentru PRO X.

Tweet Mutu radoi iftime Citeste si: