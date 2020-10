"Cu performantele din ultimii trei ani am aratat ca meritam" Mario Camora lauda conducerea CFR-ului inainte de meciul cu Young Boys!

Fotbalistii CFR-ului au avut parte de o surpriza chiar inaintea partidei din Europa League de joi seara.

Conducerea de la CFR Cluj a achitat restantele salariale, inclusiv primele si bonusurile pe care jucatorii le aveau de primit. Intr-o interventie la flash interviurile de dinaintea partidei cu Young Boys, Mario Camora a declarat ca si-ar fi dorit ca aceasta partida sa se joace cu suporterii in tribuna, la fel ca in prima etapa de la meciul cu Sofia.

"O sa facem tot posibilul ca maine sa castigam toate cele trei puncte. Ne era dor sa jucam cu suporteri pe stadion cum a fost la Sofia, nu s-a respectat distantarea, dar atmosfera a fost frumoasa. Din pacate la noi inca nu se poate, dar trebuie sa vedem si faptul ca in fiecare zi se bate recordul de bolnavi, insa cea mai importanta e sanatatea noastra", a declarat Mario Camora pentru Digi Sport.

Camora este de parere ca el si coechipierii sai au avut performante remarcabile in ultimii trei ani, iar la o echipa precum CFR Cluj este important ca fotbalistii sa fie cu banii la zi.

"E important la un club care are performanta sa fie cu banii la zi. Noi oricum prin performantele pe care le-am facut in ultimii trei ani chiar meritam. Ne bucuram ca am primit banii pe care i-a promis clubul."

CFR Cluj va disputa a doua etapa din grupa de Europa League contra celor de la Young Boys. Elvetienii au pierdut contra celor de la AS Roma acasa in prima runda.