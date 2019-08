CRAIOVA - HONVED 19.15 | 50 de fani maghiari au ajuns la Craiova si au provocat incidente in centrul orasului! Fanii echipei lui Mititelu, acuzati ca au provocat haos

Comentam impreuna toate fazele partidei UNIVERSITATEA CRAIOVA - HONVED pe www.sport.ro, Facebook/Sport.ro si in aplicatia de mobil Sport.ro.

Universitatea Craiova incearca sa treaca de inca un tur in preliminariile Europa League. Dupa 0-0 in tur la Budapesta, Craiova are nevoie de victorie pe propriul teren. Meciul a fost precedat insa de incidente in centrul orasului.

Aproximativ 50 de suporteri ai lui Honved au ajuns in oras noaptea trecuta si au strigat cunoscutul "Ria, Ria, Ungaria", scrie Fanatik. Fanii Universitatii acuza pe retelele de socializare ca incidentele care au urmat in oras au fost provocate de fanii echipei din liga a 3-a, a lui Adrian Mititelu!