Cele două echipe și-au dat întâlnire în prima manșă din cel de-al treilea tur preliminar UEFA Europa League pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu” din Gruia.



Returul va avea loc o săptămână mai târziu în Portugalia.



CFR Cluj, tricouri speciale pentru Jorge Costa: cum au apărut ardelenii înaintea meciului cu Braga



Marți dimineață, la trei ani după ce a suferit un infarct miocardic, Jorge Costa, fostul mare fotbalist portughez al lui FC Porto și fostul antrenor de la CFR Cluj și Gaz Metan Mediaș, a suferit un stop cardiac în timp ce se afla la baza de pregătire a lui FC Porto.



Transportat de urgență la Spitalul Sao Joao în stare foarte gravă, Jorge Costa a trecut în neființă în cursul după-amiezii, așa cum u anunțat ziarele portugheze A Bola și Record.



Înainte de meciul cu Braga, jucătorii lui CFR Cluj au purtat tricouri speciale prin care și-au manifestat regretul față de trecerea în neființă a lui Jorge Costa.



S-a ținut și un moment de reculegere atât pentru Jorge Costa, cât și pentru decesul fostului președinte al României, Ion Iliescu, primul din perioada postdecembristă.

