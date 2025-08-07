Victoria Mboko entuziasmează Canada întreagă prin parcursul istoric pe care îl semnează în aceste zile în ediția 2025 a turneului WTA 1000 de la Montreal. Canadienii nu au mai avut motive de bucurie într-atât de mari de șase ani, când Bianca Andreescu ieșea câștigătoarea Openului Canadian, înainte de a se impune la US Open. Victoria Mboko „a electrizat” stadionul de la Montreal



18-YEAR-OLD VICTORIA MBOKO IS A FIRST-TIME WTA 1000 FINALIST AT HOME IN MONTREAL!! 🇨🇦



SHE’S TAKEN OUT THREE GRAND SLAM CHAMPIONS THIS PAST WEEK 🤯 pic.twitter.com/slqW1lKKtB — Bastien Fachan (@BastienFachan) August 7, 2025

Cu o capacitate de 11,815 locuri, arena centrală din Montreal a fost arhiplină la semifinala dintre Victoria Mboko și Elena Rybakina. Sportiva kazahă, născută la Moscova a câștigat cu 6-1 manșa inaugurală, iar toată lumea ar fi avut doar cuvinte de felicitare pentru Victoria Mboko, chiar dacă ar fi pierdut în minimum de seturi. Dar canadianca a întors partida în două seturi extrem de disputate, încheiate 7-5, 7-6 (4) și a provocat o bucurie parcă desprinsă din cele văzute odinioară la golurile înscrise de echipa națională de fotbal a Braziliei pe Stadionul Maracanã din Rio de Janeiro.



Ce a reușit Bianca Andreescu, în urmă cu șase veri Bianca Andreescu a avut nevoie să joace doar patru game-uri în finala cu Serena Williams, desfășurată în cadrul Openului Canadian din 2019, ținut la Toronto. A fost 3-1 pentru Andreescu în momentul în care Serena Williams, din motive de precauție înainte de Openul American, a decis să abandoneze finala pentru a nu-și agrava starea fizică. Durerile de spate resimțite la Toronto au făcut-o pe Serena Williams să plângă de durere. Câteva săptămâni mai târziu, Serena Williams nu a găsit soluții împotriva Biancăi Andreescu nici în finala US Open, pierdută 6-3, 7-5.



