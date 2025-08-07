VIDEO Spirit de Maracana la Montreal. Canada nu s-a mai bucurat așa de tenis de la Bianca Andreescu, în 2019

Spirit de Maracana la Montreal. Canada nu s-a mai bucurat așa de tenis de la Bianca Andreescu, &icirc;n 2019 Tenis
Marcu Czentye
Victoria Mboko i-a făcut pe canadieni să creeze o atmosferă incredibilă, pe arena principală de la Montreal.

Victoria Mboko entuziasmează Canada întreagă prin parcursul istoric pe care îl semnează în aceste zile în ediția 2025 a turneului WTA 1000 de la Montreal.

Canadienii nu au mai avut motive de bucurie într-atât de mari de șase ani, când Bianca Andreescu ieșea câștigătoarea Openului Canadian, înainte de a se impune la US Open.

Victoria Mboko „a electrizat” stadionul de la Montreal

Cu o capacitate de 11,815 locuri, arena centrală din Montreal a fost arhiplină la semifinala dintre Victoria Mboko și Elena Rybakina.

Sportiva kazahă, născută la Moscova a câștigat cu 6-1 manșa inaugurală, iar toată lumea ar fi avut doar cuvinte de felicitare pentru Victoria Mboko, chiar dacă ar fi pierdut în minimum de seturi.

Dar canadianca a întors partida în două seturi extrem de disputate, încheiate 7-5, 7-6 (4) și a provocat o bucurie parcă desprinsă din cele văzute odinioară la golurile înscrise de echipa națională de fotbal a Braziliei pe Stadionul Maracanã din Rio de Janeiro.

Ce a reușit Bianca Andreescu, în urmă cu șase veri

Bianca Andreescu a avut nevoie să joace doar patru game-uri în finala cu Serena Williams, desfășurată în cadrul Openului Canadian din 2019, ținut la Toronto.

A fost 3-1 pentru Andreescu în momentul în care Serena Williams, din motive de precauție înainte de Openul American, a decis să abandoneze finala pentru a nu-și agrava starea fizică.

Durerile de spate resimțite la Toronto au făcut-o pe Serena Williams să plângă de durere.

Câteva săptămâni mai târziu, Serena Williams nu a găsit soluții împotriva Biancăi Andreescu nici în finala US Open, pierdută 6-3, 7-5.

