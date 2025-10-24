"Cel mai slab de pe teren!" Gazzetta dello Sport, fără dubii după FCSB - Bologna

FCSB a avut parte de un start de meci foarte slab, iar Bologna avea 2-0 din minutul 12, după golurile lui Odgaard și Dallinga. Campioana României și-a revenit spre finalul reprizei, a avut câteva ocazii importante, iar în minutul 54 a redus din handicap prin Daniel Bîrligea.

Adrian Șut, desemnat de Gazzetta dello Sport cel mai slab jucător din FCSB - Bologna



Echipa lui Elias Charalambous nu a reușit să obțină și egalarea, iar FCSB a rămas cu 3 puncte după primele 3 etape din Europa League.



Gazzetta dello Sport l-a desemnat pe Adrian Șut cel mai slab jucător de pe teren. Mijlocașul, care a gafat la golul de 1-0, a fost notat cu 4,5.



"Pus sub presiune de Freuler, Șut a făcut ca defensiva lui FCSB să se prăbușească la primul gol. A fost inconsistent", a scris Gazzetta despre Șut.



Tot cu 4,5 a fost notat și Mihai Lixandru, reprofilat fundaș central la acest meci: "Nu a reușit să intervină la incursiunea de la primul gol și l-a pus în dificultate pe Târnovanu când a deviat înaintea șutului de 2-0".

Târnovanu, MVP-ul partidei



În schimb, Ștefan Târnovanu a fost desemnat omul meciului. Portarul lui FCSB a avut 6 intervenții și a fost notat cu 7: "A încasat două goluri, dar a ținut-o pe FCSB în meci după ce i-a blocat pe Dallinga și Orsolini".



O notă bună, 6,5, a obținut-o și marcatorul golului de la FCSB, Daniel Bîrligea: "Intrarea lui la pauză a crescut intensitatea din jocul echipei, iar la golul de 1-2 s-a implicat foarte mult. Totuși, ulterior a ratat șansa de a mai înscrie".

