"Cel mai slab de pe teren!" Gazzetta dello Sport, fără dubii după FCSB - Bologna

Cel mai slab de pe teren! Gazzetta dello Sport, fără dubii după FCSB - Bologna Europa League
FCSB a pierdut duelul cu Bologna, din faza principală Europa League, scor 1-2, iar șansele pentru o clasare în primele 24 au scăzut considerabil.

FCSBBolognaadrian sutmihai lixandruStefan Tarnovanu
FCSB a avut parte de un start de meci foarte slab, iar Bologna avea 2-0 din minutul 12, după golurile lui Odgaard și Dallinga. Campioana României și-a revenit spre finalul reprizei, a avut câteva ocazii importante, iar în minutul 54 a redus din handicap prin Daniel Bîrligea.

Adrian Șut, desemnat de Gazzetta dello Sport cel mai slab jucător din FCSB - Bologna

Echipa lui Elias Charalambous nu a reușit să obțină și egalarea, iar FCSB a rămas cu 3 puncte după primele 3 etape din Europa League.

Gazzetta dello Sport l-a desemnat pe Adrian Șut cel mai slab jucător de pe teren. Mijlocașul, care a gafat la golul de 1-0, a fost notat cu 4,5.

"Pus sub presiune de Freuler, Șut a făcut ca defensiva lui FCSB să se prăbușească la primul gol. A fost inconsistent", a scris Gazzetta despre Șut.

Tot cu 4,5 a fost notat și Mihai Lixandru, reprofilat fundaș central la acest meci: "Nu a reușit să intervină la incursiunea de la primul gol și l-a pus în dificultate pe Târnovanu când a deviat înaintea șutului de 2-0".

Târnovanu, MVP-ul partidei

În schimb, Ștefan Târnovanu a fost desemnat omul meciului. Portarul lui FCSB a avut 6 intervenții și a fost notat cu 7: "A încasat două goluri, dar a ținut-o pe FCSB în meci după ce i-a blocat pe Dallinga și Orsolini".

O notă bună, 6,5, a obținut-o și marcatorul golului de la FCSB, Daniel Bîrligea: "Intrarea lui la pauză a crescut intensitatea din jocul echipei, iar la golul de 1-2 s-a implicat foarte mult. Totuși, ulterior a ratat șansa de a mai înscrie".

FCSB în faza principală din Europa League: rezultate și program

  • 25 septembrie 2025, 19:45: Go Ahead Eagles - FCSB 0-1 (Miculescu 13')
  • 2 octombrie 2025, 19:45: FCSB - Young Boys Berna 0-2 (Monteiro 11', 36')
  • 23 octombrie 2025, 19:45: FCSB - Bologna 1-2 (Bîrligea 54' / Odgaard 9', Dallinga 12')
  • 6 noiembrie 2025, 19:45: FC Basel - FCSB
  • 27 noiembrie 2025, 22:00: Steaua Roșie Belgrad - FCSB
  • 11 decembrie 2025, 22:00: FCSB - Feyenoord
  • 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb - FCSB
  • 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce

VIDEO Adrian Șut, declarații după FCSB - Bologna 1-2

