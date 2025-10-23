Campioana României a primit vizita italienilor în a treia etapă din faza principală a competiției UEFA Europa League. La capătul celor 90 de minute, Bologna s-a impus cu 2-1 și a obținut toate cele trei puncte.

Reacția lui Adrian Șut după ce a fost făcut praf de Gigi Becali

Adrian Șut și-a asumat responsabilitatea pentru eșecul cu Bologna. El a comis o gafă impardonabilă la primul gol al italienilor, din minutul nouă, când nu a știut să gestioneze o pasă în propria jumătate.

”Îmi cer scuze față de colegi. Am greșit. Acolo s-a pierdut meciul. Mă simt responsabil. La meciurile importante nu trebuie să faci cadouri. Îmi pare rău, puteam să facem mai mult. Băieții au alergat. Puteam să egalăm. Îmi pare rău de rezultat.



Nici nu știu ce am vrut să fac acolo. Am avut o idee în cap să joc în stânga sus, apoi m-am răzgândit și m-am blocat. Nu am putut să iau decizia corectă. Nu am reușit să pasez”, a spus Șut la flash-interviu.

Imediat după meci, Gigi Becali a intervenit în direct la Digi Sport și l-a spulberat verbal pe Șut, despre care a spus că ”va rupe banca de rezerve” din ianuarie, când îi va găsi înlocuitor. Despre declarațiile patronului, Șut a fost extrem de reținut.



”Nu sunt în măsură să discut despre declarațiile dânsului. Eu voi munci. Voi da totul. Din păcate, fotbalul e făcut și din greșeli. Azi am făcut eu această greșeală. Nu vreau să răspund”, a spus Șut.

Oaspeții au deschis scorul în minutul nouă al meciului prin Odgaard. Dallinga a majorat diferența la 2-0 în minutul 12.

La pauză, FCSB a făcut două schimbări. Pentru actul secund au fost introduși pe suprafața de teren Florin Tănase și Daniel Bîrligea. Juri Cisotti și Adrian Șut au părăsit meciul.

Bîrligea a micșorat, ulterior, diferența în minutul 54, iar partida s-a încheiat 2-1 în favoarea echipei din Serie A.

