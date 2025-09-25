Florin Tănase va începe meciul cu Go Ahead Eagles pe banca de rezerve, însă Gigi Becali a anunțat deja că decarul își va face apariția pe teren în repriza secundă, când îl va înlocui fie pe Malcom Edjouma, fie pe Baba Alhassan.

Florin Tănase: ”Nu au fost certuri sau situații de genul ăsta!”

Tănase speră la o victorie și spune că lucrurile trebuie să revină la forma din sezonul trecut, atunci când roș-albaștrii câștigau pe bandă rulantă atât în campionat, cât și în partidele europene.

”Suntem încrezători, suntem înaintea primului meci, ne dorim să începem cu dreptul, nu ne va fi ușor, dar am arătat de multe ori că putem face meciuri mari și sperăm să putem și în această seară.

Se schimbă echipa, sperăm că și jocul. Trebuie să se schimbe, pentru că nu putem avea aceste rezultate la nesfârșit. Ne dorim să arătăm o altă față începând din seara asta și să adunăm puncte pentru noi și pentru România. (...)

O victorie ar însemna foarte mult, ar fi un boost de încredere. Ne dorim, sperăm să facem un meci mare și să câștigăm. Ne întrebam aseară oare de la ce să îi fie rău lui Lixandru. Îi dorim însănătoșire grabnică și îl așteptăm alături de noi cât mai repede”, a spus Florin Tănase.

Întrebat dacă rezultatele slabe ale campioanei României au apărut ca urmare ale unor tensiuni existente între jucători, Tănase a negat vehement: ”Nu există așa ceva, ne înțelegem bine. La un club atât de mare, fiecare trebuie să facă totul ca echipa să câștige. Nu au fost certuri, nu au existat situații de genul acesta. Sunt detalii care fac diferența în fiecare meci, am luat multe goluri din faze fixe, ceea ce anul trecut nu se întâmpla”.

În final, Tănase a spus că își dorește o victorie și pentru fanii campioanei, care, prin intermediul lui Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord, au anunțat că nu vor mai merge la meciurile echipei dacă rezultatele vor fi aceleași.

”Ne dorim să câștigăm și pentru suporteri. Ei au dreptate, nu sunt obișnuiți cu asemenea rezultate, suntem la cel mai mare club din România și nu ai voie să ai atâtea partide consecutive fără victorie”, a încheiat Tănase.

