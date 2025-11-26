La conferința de presă premergătoare jocului, Vladan Milojevic, antrenorul celor de la Steaua Roșie Belgrad, a vorbit și despre situația lui Nemanja Radonjic.

Nemanja Radonjic, ”OUT” din lotul Stelei Roșii Belgrad

Starul echipei nu este în lot pentru meciul cu FCSB din motive disciplinare. Fără a dezvălui ce s-a întâmplat, tehnicianul a dezvăluit că Radonjic nu va reveni la echipă până la noi hotărâri venite din partea conducerii.

”Nu i-am avut în lot pe Nemanja Radonjic și pe Marko Arnautovic, s-au accidentat înainte de meciul cu Javor. Și Rade Krunic a fost incert, a trebuit să folosim jucători din academia de juniori. Sper să recuperăm câțiva jucători pentru meciul de mâine.

Radonjic este suspendat până la noi ordine, veți primi un comunicat oficial al clubului”, a spus Vladan Milojevic la conferința de presă.

Nu este pentru prima dată când fotbalistul are probleme. În urmă cu un an s-a aflat într-o situație similară, când a fost exclus din lot din cauze disciplinare înaintea meciului cu Young Boys Berna. Atunci a reușit să îl convingă pe Milojevic să îl reprimească la echipă. Rămâne de văzut dacă va reuși acest lucru și acum.

