După 2-2 în meciul tur din Scoția, campioana României joacă meciul sezonului pe Arena Națională. Dacă va reuși să treacă de Aberdeen, FCSB se va califica, pentru al doilea an la rând, pe tabloul principal din UEFA Europa League, performanță care ar aduce peste șapte milioane de euro din start în conturile clubului.



La această sumă se vor adăuga și alți bani, în funcție de rezultatele echipei și de numărul de bilete vândute la meciuri. Până acolo, FCSB își cheamă fanii la stadion pentru meciul cu Aberdeen.



Gheorghe Mustață, liderul galeriei FCSB, susține că miercuri seară erau aproximativ 28.500 de bilete vândute la acest meci. Organizatorii așteaptă ca asistența să atingă cifra de 35.000.



Gheorghe Mustață a anunțat câte bilete s-au vândut pentru FCSB - Aberdeen



„Sursa sigură, aseară erau 28.500 de bilete vândute. Oamenii care nu pot intra online vin azi direct la casa de bilete. Suntem peste 35.000 de oameni. Sunt oameni care au avut concedii plătite dinainte.



Peluza este full, 5.000 care suntem la inelul 1, exact acolo unde trebuie, lângă echipă. A fost greu până acum, sperăm ca băieții să își revină și să câștige diseară și să ne revenim și în campionat. Craiova mereu a plecat pe kerosen și a terminat pe gaz.



Important este ca băieții să își revină și vedem apoi. Eu am încredere în echipă, în băieți. Echipele mici joacă cu o ambiție extraordinară cu echipele mari. Sperăm să avem un parcurs mai departe foarte frumos. Sper la titlu în continuare.



Sper să fim mai mulți diseară, de obicei vin oameni chiar în ziua meciului la casa de bilete. Oamenii vin, nu foarte mulți au posibilitatea să cumpere online. Aberdeen este echipă de bătut, dacă nu era eliminat Cisotti în tur eram câștigători 100%. Mi s-a părut o echipă mai slabă decât Shkendija. Noi vrem să îi împingem pe jucători de la spate”, a spus Mustață, potrivit Fanatik.ro.

FCSB, înfrângeri pe linie. Aberdeen, ultima în clasament



FCSB vine după înfrângerea surprinzătoare din campionat cu FC Argeș, scor 0-2, și după turul cu Aberdeen, în care eliminarea lui Cisotti a fost decisivă în finalul partidei, când scoțienii au reușit să egaleze. Echipa bucureșteană se situează pe locul 13 în clasamentul Superligii după șapte etape cu doar cinci puncte.



De cealaltă parte, Aberdeen se află pe ultimul loc în campionat după primele două etape. Fără punct în acest start de sezon, aceștia au pierdut primele două dueluri cu cu Celtic și Hearts. Spre deosebire de FCSB, scoțienii nu au jucat în această etapă și s-au putut concentra pentru duelul de joi.

