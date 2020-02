ACUM LIVE: MUTU IN DIRECT LA PRO X! Mutu: "N-am avut de la Camataru un atacant ca Puscas!"

11:03

Mutu: "Cred ca Ianis si Puscas sunt la acelasi nivel ca in vara. La Euro, toti au fost intr-o forma extraordinara, nu doar doi sau trei. Toata lumea asteapta o crestere seminificativa, vizibila, mai ales la nivelul echipelor de club. Ar trebui sa se vada progresul, da, dar noi, ca natie, ne maturizam mai greu. La 20-21 de ani, un tanar poate sa aiba o lipsa de continuitate. Depinde si de alegerile pe care le faci in viata. Pe Puscas il vad foarte talentat, e un 9 adevarat, nu stiu daca am avut un varf de genul asta de la Camataru incoace. Sper sa ne arate tuturor asta! Poti sa ai un recul de forma cand esti tanar..."