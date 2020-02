"Exista un CFR in Romania care nu are niciodata intarziere!" Mihai Mironica crede ca CFR e 'cam campioana' chiar INAINTEA play-off-ului

CFR Cluj e cam campioana. O spune istoria campionatului de cand s-a introdus sistemul cu play-off: cine termina pe primul loc in sezonul regulat castiga titlul.

Dar nu numai istoria Ligii 1 indica acest sentiment, ca echipa clujeana va fi din nou campioana, ci si aceasta ultima partida de la Craiova. Sa vii dupa un meci atat de intens, cu Sevilla, in casa plina de fani teribili a unei echipe a Craiovei care era odihnita, sa folosesti rezerve sau chiar rezerve ale rezervelor si totusi sa castigi asa de categoric pe tabela impotriva celui mai periculos adversar, asta cred ca ne arata clar ca trupa magului Dan Petrescu va fi din nou campioana.

Paradoxul acestui sistem stupid de desfasurare a Ligii 1 este reflectat in toata “splendoarea” lui de contextul acestui meci. CFR avea 3 puncte peste Craiova, o bate pe aceasta, dar de maine va avea tot doar 3 puncte peste Craiova. Sa iei munca extraordinara a echipei clujene din acest meci teribil si s-o stergi cu pixul, cu un cinism suprem, doar pentru a avea un clasament strans in continuare, asta e bataie de joc, ce sa ne mai ascundem dupa cuvinte...

Craiova are totusi meritul ca a inghesuit-o pe CFR cum nu a facut-o nici Sevilla. Dar marile echipe au aceasta calitate, concretetea, asa cum au aratat si trupa spaniola, si CFR Cluj. Cel mai bun jucator al Craiovei din acest meci, Nistor, dar si capitanul Bancu vorbesc despre “norocul etern” al clujenilor, dar cred ca ei ar trebui sa inteleaga ca astfel de concepte precum norocul, ghinionul sunt doar niste alibiuri.

CFR Cluj a facut fata “celei mai bune linii de mijloc din Romania” cu bunicul Hoban, nepotul Itu si gladiatorul Djokovic. Intr-o lume obsedata de “tineri”, Dan Petrescu a adus un batranel, Rondon, care si-a aratat atat de des utilitatea cand a fost aruncat in lupta. Despre CFR Cluj ni se tot spune ca este pe buza prapastiei financiare, dar tocmai i-a oferit un salariu obscen unui jucator ruginit, cel putin deocamdata, asa cum este Chipciu. Iar Manea este inca o demonstratie a managementului dezastruos de la FCSB. Cu aceste partide cu Sevilla, Craiova, Manea pare sa dea semne ca nationala isi va regasi fundasul dreapta pentru marea infruntare din Islanda. Cursa lui de la golul doi aduce insa intrebarea daca totusi Bancu trebuie sa fie fundasul stanga in batalia cu selectionata Sonilor...



CFR Cluj s-a tanguit inaintea acestei partide din cauza arbitrului delegat, dar Birsan a condus bine. Ba chiar, daca era “balaur”, cum sugera CFR, putea sa se lege de tamponul la Martic de la primul gol.

Cosmin Contra s-a imbracat si s-a manifestat in stilul lui Simeone cat a fost selectionerul Romaniei. Dar adevaratul “Cholo” din Romania este Bursucul caruia nu-i pasa de criticii, estetii sau adversarii plangaciosi si merge pe cartea acestui pragmatism Herreriano-Mourinhiano-Simeonian cu care are o eficienta de invidiat, neincasand vreun gol in cele 4 partide de campionat din acest an. Sa speram ca Petrescu va mai izbuti o minune si pe stadionul pe care deveneau campioni ai Europei nemuritorii alaturi de care a crescut apoi la Steaua.