FOTO Braga, lecție de fotbal în Gruia! 15 pase și un gol perfect în fața lui CFR Cluj

Braga, lecție de fotbal &icirc;n Gruia! 15 pase și un gol perfect &icirc;n fața lui CFR Cluj Europa League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

CFR Cluj - Braga, LIVE TEXT - AICI.

TAGS:
CFR ClujbragaEuropa League
Din articol

Cele două echipe și-au dat întâlnire în prima manșă din cel de-al treilea tur preliminar UEFA Europa League pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu” din Gruia.

Returul va avea loc o săptămână mai târziu în Portugalia.

Braga, lecție de fotbal în Gruia! 15 pase și un gol perfect în fața lui CFR Cluj

În minutul 17 al confruntării, lusitanii au deschis scorul în Gruia după o acțiune de senzație, finalizată cu un șut perfect al lui Jean-Baptiste cu piciorul stâng.

15 pase au legat cei de la Braga după ce au câștigat posesia balonului la mijlocul terenului. CFR Cluj a fost fără replică la golul lusitanilor, survenit în urma chiar primei ocazii periculoase.

  • Vlcsnap 2025 08 07 19h53m29s706
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Echipele de start

  • CFR Cluj: Hindrich – Bosec, Sinyan, Ilie, Camora – Korenica, Djokovic, Fică – Nkololo, Munteanu, Postolachi

Rezerve: Micai, Abeid, Bolgado, Deac, Simao, Badamosi, Gjorgjievski, Keita, Cordea, Kresic, Kun, Grigor

  • Braga: Hornicek - Victor Gomez, Paulo Oliveira, Niakate, Lagerbielke - Joao Moutinho, Ricardo Horta, Gorby - Dorgeles, Fran Navarro, Zalazar

Rezerve: Tiago Sa, Bellaarouch, Leonardo Lelo, Vitor Carvalho, Roger Fernandes, El Ouazzani, Gharbi, Moscaro, Pau Victor, Arrey-Mbi, Diego Rodrigues, Sandro Vidigal

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un document aruncat din greșeală la gunoi a dus la o descoperire surprinzătoare în București. Amenzi de 8.000 de lei | FOTO
Un document aruncat din greșeală la gunoi a dus la o descoperire surprinzătoare &icirc;n București. Amenzi de 8.000 de lei | FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
CFR Cluj, tricouri speciale pentru Jorge Costa: cum au apărut ardelenii &icirc;naintea meciului cu Braga
CFR Cluj, tricouri speciale pentru Jorge Costa: cum au apărut ardelenii înaintea meciului cu Braga
ULTIMELE STIRI
FCSB - Drita 0-0, &icirc;n direct la Pro TV și pe VOYO | Cisotti, faultat la mijlocul terenului. Primul avertisment pentru kosovari
FCSB - Drita 0-0, în direct la Pro TV și pe VOYO | Cisotti, faultat la mijlocul terenului. Primul avertisment pentru kosovari
Universitatea Craiova - Spartak Trnava 0-0, ACUM pe Sport.ro! Start de meci!
Universitatea Craiova - Spartak Trnava 0-0, ACUM pe Sport.ro! Start de meci!
CFR Cluj - Braga 1-2. Echipa lui Dan Petrescu pierde la limită, dar păstrează șanse pentru calificare
CFR Cluj - Braga 1-2. Echipa lui Dan Petrescu pierde la limită, dar păstrează șanse pentru calificare
&rdquo;Cum iese FCSB din criză?&rdquo; &Icirc;n direct la Pro TV, Cristi Pulhac a dat răspunsul
”Cum iese FCSB din criză?” În direct la Pro TV, Cristi Pulhac a dat răspunsul
Portughezii au reacționat imediat după golul CFR-ului cu Braga: &bdquo;Din greșeală!&rdquo;
Portughezii au reacționat imediat după golul CFR-ului cu Braga: „Din greșeală!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali, transferuri pe bani mulți pentru visul european. Jucători buni, favorită la titlu!

Gigi Becali, transferuri pe bani mulți pentru visul european. "Jucători buni, favorită la titlu!"

Andrei Rațiu a răbufnit după decizia lui Rayo: Rănit și dezamăgit! A fost șansa vieții lui

Andrei Rațiu a răbufnit după decizia lui Rayo: "Rănit și dezamăgit! A fost șansa vieții lui"

&bdquo;Reghe&ldquo; e rege &icirc;n Sudan: primele imagini cu sosirea sa &icirc;ntr-o țară sf&acirc;șiată de sărăcie și boli

„Reghe“ e rege în Sudan: primele imagini cu sosirea sa într-o țară sfâșiată de sărăcie și boli

Ciprian Marica &icirc;l desființează pe Florin Tănase: Nesimțire! Are tupeu!

Ciprian Marica îl desființează pe Florin Tănase: "Nesimțire! Are tupeu!"

Premier League, show total și la mercato: toate transferurile verii. Competiția e transmisă de VOYO

Premier League, show total și la mercato: toate transferurile verii. Competiția e transmisă de VOYO

Eric Bicfalvi a plecat de la Oțelul, dar semnează cu altă formație din Superliga

Eric Bicfalvi a plecat de la Oțelul, dar semnează cu altă formație din Superliga

CITESTE SI
Istoric: Iliescu a ucis multe speranțe. Puterea lui s-a bazat și pe a ține Rom&acirc;nia blocată c&acirc;t mai mult &icirc;n trecutul communist

stirileprotv Istoric: Iliescu a ucis multe speranțe. Puterea lui s-a bazat și pe a ține România blocată cât mai mult în trecutul communist

La Undressed, un profesor de yoga &icirc;i arată c&acirc;teva mișcări &icirc;n pat unei concurente la Miss Universe

voyo La Undressed, un profesor de yoga îi arată câteva mișcări în pat unei concurente la Miss Universe

Cod portocaliu și galben de furtuni &icirc;n Rom&acirc;nia. Județele unde sunt așteptate vijelii cu grindină și v&acirc;nt puternic

stirileprotv Cod portocaliu și galben de furtuni în România. Județele unde sunt așteptate vijelii cu grindină și vânt puternic

Ce a făcut Ion Iliescu c&acirc;nd era anchetat &icirc;n Dosarul Revoluției și cel al Mineriadei. &bdquo;&Icirc;nseamnă că ai ceva de ascuns&rdquo;

stirileprotv Ce a făcut Ion Iliescu când era anchetat în Dosarul Revoluției și cel al Mineriadei. „Înseamnă că ai ceva de ascuns”

VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
UFC
UFC Fight Night: Taira vs Park


00:00
UFC
UFC Fight Night: Whittaker vs De Ridder


00:00
UFC
UFC 318: Holloway vs Poirier 3


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lewis vs. Teixeira


00:00
UFC
UFC 317: Topuria vs Oliveira


00:00
UFC
UFC Fight Night: Hill vs Rountree Jr.


00:00
UFC
UFC Fight Night: Usman vs Buckley


00:00
UFC
UFC 316: Dvalishvili vs O'Malley 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Blanchfield vs Barber


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!