Cele două echipe și-au dat întâlnire în prima manșă din cel de-al treilea tur preliminar UEFA Europa League pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu” din Gruia.



Returul va avea loc o săptămână mai târziu în Portugalia.



Braga, lecție de fotbal în Gruia! 15 pase și un gol perfect în fața lui CFR Cluj



În minutul 17 al confruntării, lusitanii au deschis scorul în Gruia după o acțiune de senzație, finalizată cu un șut perfect al lui Jean-Baptiste cu piciorul stâng.



15 pase au legat cei de la Braga după ce au câștigat posesia balonului la mijlocul terenului. CFR Cluj a fost fără replică la golul lusitanilor, survenit în urma chiar primei ocazii periculoase.

