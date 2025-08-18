Scoțienii s-au arătat surprinși de modul în care patronul FCSB și-a criticat public cel mai important fotbalist, mai ales în contextul în care urmează meciul direct cu Aberdeen, din play-off-ul Europa League.



Jurnaliștii de la The Herald Scotland au catalogat discursul finanțatorului drept un "atac incredibil la adresa propriului căpitan", după ce acesta a fost schimbat la pauza derby-ului cu Rapid, încheiat 2-2. Publicația britanică le-a conturat cititorilor un portret al lui Becali, amintind că este un "patron excentric" și un "fost politician care a făcut închisoare în urma unui scandal de corupție".



"Dacă pierzi toate duelurile, nu poți juca pentru noi"



Scoțienii au remarcat că Gigi Becali a ordonat scoaterea lui Olaru de pe teren la pauza meciului cu Rapid.



"Olaru n-a contat! A pierdut toate duelurile. Dacă pierzi toate duelurile, nu poți să joci. E mai bine să joace în repriza a doua, ca să-și revină. A pierdut toate duelurile, a mai pierdut și o minge pe acolo... ați văzut că mijlocul terenului nu era al nostru. Olaru nu a contat nici in apărare, nici în atac. D-aia a fost schimbat", a sunat o parte din tirada patronului, la scurt timp după meci, la Digisport.



Britanicii au remarcat și paradoxul din declarațiile lui Becali, care, după ce l-a criticat vehement pe Olaru, a recunoscut că echipa nu se poate descurca fără el în Europa. "Olaru trebuie să joace număr 10 și să facă tot jocul. Tănase e tot număr 10, dar Tănase are o anumită indolență, nu e războinic. Așa că ai nevoie de un jucător acolo care să facă diferența cu goluri, pase de gol, așa cum a fost Olaru. Și așa cred că va fi din nou.



El va juca împotriva lui Aberdeen. Trebuie să-l forțăm să-și revină pentru că e un jucător esențial în echipa asta", a transmis finanțatorul la o zi după meci, la Fanatik.



Nu a trecut neobservată nici situația din campionat a campioanei, britanicii amintind că FCSB "se zbate pe locul 13 din 16", cu o singură victorie în șase etape.