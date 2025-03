La finalul partidei, Alex Băluță, marcatorul singurului gol al campioanei FCSB, a susținut că echipa sa ar fi meritat mai mult în confruntarea cu Lyon.



În ciuda înfrângerii categorice, Băluță nu și-a pierdut speranța în ceea ce privește calificarea în sferturile de finală, arătându-se încrezător că FCSB poate întoarce rezultatul în Franța.



"E păcat, că am muncit foarte mult și am făcut un joc foarte bun. Încă de la început am avut ocazii imense. Ei au avut un portar în formă mare în seara asta.



Lăsând la o parte finalul în care ne-au prins descoperiți, cred că un rezultat de egalitate era echitabil. Un rezultat de egalitate ar fi fost mai bun și pentru noi. Din păcate ăsta este fotbalul, dar mergem cu capul sus la retur.



Am intrat hotărât și mă bucur că am marcat, dar e frustrant că nu am reușit să câștigăm. Puteam obține mai mult, chiar dacă am jucat cu un colos al Europei, dar uite că pe teren nu joacă numele.



Sperăm căm vom reuși o minune în retur", a spus Alexandru Băluță la finalul meciului.



Meciul retur dintre FCSB și Lyon se va disputa într-o săptămână, în Franța, de la ora 22:00.



FCSB - Lyon, echipele de start

FCSB: Târnovanu - Popescu, Ngezana, Dawa, Radunovic - Alhassan, Șut - Miculescu, Edjouma, Cisotti - Tănase

Rezerve: Udrea, Zima, Ștefănescu, Chiricheș, Toma, Băluță, Musi, Gheorghiță



Antrenor: Elias Charalambous



Lyon: Perri - Matiland-Niles, Mata, Niakhate, Tagliafico - Tolisso, Matic, Tessmann, Cherki - Nuamah, Mikautadze