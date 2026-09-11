Pancu a răbufnit la conferință: "E rușinos ce se întâmplă! Dacă mă întrebați pe mine, o singură soluție văd"

Daniel Pancu s-a plâns de starea gazonului din Giulești

Daniel Pancu, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că meciul de pe teren propriu cu FC Voluntari, din etapa a 9-a a Superligii, este unul "periculos".

"Nu exclud posibilitatea de a câştiga iar în ultimul minut nici pentru jocul de mâine, chiar dacă întâlnim o echipă (n.r. - FC Voluntari) care se comportă diferit. Are o evoluţie solidă acasă, în timp ce în deplasare au avut meciuri grele şi nu s-au prezentat la cel mai înalt nivel. Cred că este un joc periculos. Voluntari are în componenţă câţiva jucători care pot face diferenţa pe faza de atac, sunt periculoşi la fazele fixe şi se apără organizat în multe momente. Totuşi, aş prefera să evităm un gol victorios marcat la ultima fază", a spus Pancu.

"Nu cred că avem încă un stil definit pe care adversarii să-l poată analiza şi contracara. Mereu avem surprize în echipă. Până acum am câştigat pe final datorită spiritului de echipă, care nu ne-a lipsit decât pe alocuri în aceste opt etape şi în meciul de Cupă. Avem două jocuri consecutive pe teren propriu de care ar trebui să profităm, mai ales că mâine seară suntem favoriţi clari", a adăugat antrenorul.

Daniel Pancu s-a arătat nemulţumit de calitatea gazonului de pe Stadionul Giuleşti pe care l-a asemănat cu terenurile din Liga a III-a şi a IV-a.

"Este de Liga a III-a spre a IV-a, în opinia mea. Este ruşinos ce se întâmplă. Eu am mai trecut prin astfel de momente la Rapid. Cine îşi mai aduce aminte de perioada din Liga a II-a ştie cum arăta gazonul din Regie pe care jucam atunci. Din momentul în care începeau ploile, pierdeam foarte multe puncte acasă, în timp ce în deplasare, pe terenuri bune, aveam rezultate bune. Mi-aş dori să nu mai trec prin aceeaşi experienţă. Nu ştiu exact cine se ocupă sau cum se întreţine terenul, dar dacă mă întrebaţi pe mine, văd o singură soluţie în momentul de faţă: schimbarea lui completă. Problema gazonului este valabilă pe mai multe stadioane din România. Încă sunt sub impresia gazonului de la Sibiu, care a fost de nivelul celor din Anglia, de nivel Wembley. Un astfel de gazon ar trebui să aibă o echipă precum Rapid", a explicat el.

Pancu: "Craiova e singura și marea favorită la titlu"

În opinia tehnicianului, FC Rapid se va lupta să câştige titlul încă din acest sezon, însă a subliniat că marea favorită rămâne campioana en titre Universitatea Craiova.

"Noi nu putem decât să tratăm toate meciurile la victorie. Este clar că noi plecăm cu un handicap. În opinia mea, Universitatea Craiova este singura şi marea favorită la titlu în acest moment. Asta nu înseamnă că Rapid nu poate ieşi campioană chiar din acest sezon. Nu, nu excludem această variantă. Trebuie totuşi să fim obiectivi, să recunoaştem că acolo s-au construit lucruri în timp. În plus, mi-am dorit să câştigăm toate duelurile cu echipele de play-off pentru a fi pregătiţi mental. Am reuşit doar cu CFR, am făcut egal cu Craiova şi am fost învinşi de Dinamo. Este greu. La meciurile directe se va face diferenţa, dar asta nu înseamnă că nu luptăm pentru titlu încă din acest an. Doar că va fi foarte, foarte greu. E uşor să vorbim din gură că vom fi campioni. Eu spun doar că luptăm pentru a fi campioni", a precizat Daniel Pancu.

Rapid întâlneşte formaţia FC Voluntari, sâmbătă, de la ora 21:30, pe Stadionul Giuleşti din Capitală, într-o partidă contând pentru etapa a 9-a a Superligii.