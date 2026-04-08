Pe lângă miile de mesaje de condoleanțe primite în ultimele 24 de ore sau minutele de reculegere care s-au ținut în cupele europene sau în campionatul Turciei, un alt exemplu care arată măreția lui Mircea Lucescu este dat de conferința de presă de dinainte de Șahtior - AZ Alkmaar.

Conferința lui Șahtior Donețk, marcată de moartea lui Mircea Lucescu

Șahtior și AZ Alkmaar se înfruntă în sferturile de finală din Conference League, joi, de la ora 22:00. Așa cum remarcă olandezii de la Voetbal Internațional, "principalul subiect al conferinței de presă de dinainte de joc a fost decesul fostului antrenor Mircea Lucescu".

Șahtior Donețk este clubul la care Mircea Lucescu și-a petrecut cea mai mare parte din carieră, în intervalul 2004-2016. La clubul din Ucraina, "Il Luce" a cucerit Cupa UEFA, 9 titluri de campion, 7 Cupe și 8 Supercupe.

"Când eram copil la Donețk, îmi plăcea foarte mult să văd meciurile lui Șahtior sub comanda lui Lucescu. Îi transmitem cu toții condoleanțe familiei domnului Lucescu. Să se odihnească în pace", a spus fundașul ucrainean Valeriy Bondar (27 de ani).

Arda Turan, antrenorul turc al lui Șahtior, și-a început conferința astfel: "În primul rând, vreau să transmit condoleanțele mele sincere familiei Lucescu. Este vorba de omul responsabil pentru moștenirea noastră. Rolul său aici a fost unul imens".

Având în vedere războiul din Ucraina, partida Șahtior - AZ Alkmaar se va disputa pe teren neutru, în Polonia, la Cracovia.