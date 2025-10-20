Campioana României este cu moralul la pământ înaintee confruntării europene. FCSB a pierdut în etapa a 13-a din Superliga României în fața ultimei clasate, Metaloglobus, scor 1-2.

TodoMercadoWeb: ”Charalambous ar putea să-și piardă postul”

Jurnaliștii de la TodoMercadoWeb, varianta spaniolă a publicației italiene TuttoMercatoWeb, se întreabă dacă Elias Charalambous va fi demis de pe banca tehnică a campioanei României, având în vedere că FCSB a pierdut cu ultima clasată, Metaloglobus.

Străinii sunt de părere că, în mod normal, postul antrenorului cipriot ar trebui să fie în pericol, însă au menționat apoi și faptul că amestecul lui Gigi Becali la echipă a dus la rezultatele slabe ale echipei.

”Elias Charalambous, antrenorul FCSB a cărui reputație este în declin, în ciuda faptului că a câștigat ultimul titlu de campion al României, ar putea să-și piardă postul.

Înfrângerea în fața echipei de pe ultimul loc, Metaloglobus, a intensificat criticile la adresa muncii sale, acestea fiind influențate și de implicarea patronului clubului, Gigi Becali”, au scris spaniolii.

