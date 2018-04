Anuntul facut de Griezmann dupa golul care o poate duce pe Atletico in finala Europa League: "Nu stiu daca raman!" Ce a spus la finalul meciului cu Arsenal

Arsenal 1-1 Atletico / Desi a avut un om in plus aproape tot meciul, Arsenal nu a reusit sa o invinga pe propriul teren pe Atletico.

Starul celor de la Atletico Madrid, Antoine Griezmann, a marcat un gol vital in deplasarea de pe Emirates, reusind sa o transforme pe Atletico in marea favorita la calificare. Fara gol primit in ultimele 11 partide de pe propriul teren si cu doar 4 goluri incasate "acasa", Atletico vrea sa castige pentru a 3-a oara trofeul Europa League, cel pe care l-a mai cucerit in 2010 si 2012.

La finalul partidei cu Arsenal, Griezmann a vorbit despre viitorul sau la Atletico, francezul fiind dorit cu insistenta de Barcelona. Desi mai are contract pana in 2022, Griezmann pare hotarat sa plece in vara: "Daca voi continua la Atletico? Nu stiu, vom vedea. Voi vorbi cu clubul sa vedem ce se poate face" a spus Griezmann la final meciului cu Arsenal.

Antoine Griezmann joaca la Atletico din 2014 cand a fost transferat pentru 30 de milioane de euro de la Real Sociedad.