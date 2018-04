ARSENAL - ATLETICO, 22.00, DISEARA LA PRO X // Diego Simeone a vorbit despre venirea la Arsenal din vara! Motivul pentru care nu i-a spus deloc numele lui Wenger

Mansa tur a semifinalelor Europa League intre principalele favorite la castigarea trofeului este in direct la Pro X in aceasta seara.

Ultima sansa la calificarea in urmatorul sezon de UEFA Champions League pentru Arsenal este castigarea Europa League. Aflata pe locul 6 in campionat, Arsenal spera sa evite un nou dezastru dupa ce nu a jucat nici anul acesta in cea mai importanta competitie. Adversara este insa Atletico Madrid, vazuta ca principala favorita la trofeu.

Arsene Wenger a anuntat saptamana trecuta ca va pleca de la Arsenal la finalul sezonului iar Diego Simeone a fost una dintre variantele mentionate pentru inlocuirea lui. Antrenorul argentinian a vorbit la conferinta de presa despre aceasta informatie. Pe tot parcursul conferintei, Simeone a spus "Mister" cand se referea la Arsene Wenger, in semn de respect.

"Nu, nu am vorbit cu nimeni de la Arsenal. Primul lucru care imi vine in minte cand ma gandesc la Mister este admiratia. A trebuit sa se reinventeze. Eu ma consider un antrenor tanar si vreau sa-l observ si sa invat de la el. Pozitia pe care a ocupat-o in fotbal este grozava.



Avand in vedere iubirea lui pentru Arsenal vrea in continuare ca echipa sa castige. Este mereu grozav sa iei idei de la un asemenea antrenor" a declarat Simeone.