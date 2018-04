Wenger si-a trait moartea in direct: "Ce sentiment straniu, am participat la propria inmormantare!" // Arsenal - Atletico, joi la PRO X

Ce miracol ar fi! Ultimul meci al lui Wenger pe banca lui Arsenal ii poate aduce primul trofeu european.

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 24 aprilie, 21:45 Liverpool - AS Roma. Miercuri, 25 aprilie 21:45 Bayern - Real Madrid in semifinalele Champions League! Arsenal - Atletico, joi, 22:00, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal!

Aventura de 22 de ani pe banca lui Arsenal e pe cale sa se incheie pentru Arsene Wenger.

Contestat vehement de fanii lui Arsenal in ultimele luni, Wenger a acceptat sa spuna "gata", si paraseste scena in liniste.

"Nu e o usurare ca plec, nu sunt obosit. Dar cred ca personalitatea mea nu mai corespunde cu ce are clubul nevoie."

"Nu am resentimente fata de fani si nu vreau sa ofer titluri bombastice. Ei nu erau multumiti si pot sa inteleg treaba asta", a spus Wenger.

"Am participat la propria inmormantare!"



Arsenel Wenger spune ca a trait un sentiment ciudat in ultimele zile, imediat dupa ce si-a anuntat plecarea - a avut impresia ca toata lumea vorbeste de el ca si cum ar fi murit.

"M-au emotionat toate aceste omagii. Sunt recunoscator ca am trait aceasta experienta intr-o tara foarte speciala pentru mine, cu un fotbal special, cu o pasiune speciala."

"Stiu ca nu le voi mai avea niciodata. Dar traiesc un sentiment straniu."

"Parca asist la propria inmormantare, observand cum vorbesc oamenii despre trecutul meu."

"Acum, nici nu mai trebuie sa mor", a mai spus Wenger.

Ultimul meci la Arsenal, primul trofeu european?



Arsenal e in semifinalele Europa League, iar meciul de adio al lui Wenger ar putea fi chiar finala Europa League.

Adversara din semifinale e Atletico Madrid, iar prima mansa se joaca joi, de la ora 22:00, in direct la PRO X.

Wenger nu a cucerit niciun titlu european in cei 22 de ani petrecuti la Arsenal. A fost aproape in 2006, cand Arsenal a pierdut finala Champions League in fata Barcelonei.