Arena Națională din București a mai găzduit finala Europa League din 2012, când Atletico Madrid a învins Athletic Bilbao, scor 3-0. La 13 ani distanță, FRF încearcă să obțină un nou meci de gală.



FRF a prezentat o declaraţie de interes. Aceste declaraţii nu sunt cu caracter obligatoriu, iar propunerile finale trebuie transmise împreună cu dosarele de candidatură până la 10 iunie 2026, a anunţat UEFA, potrivit news.ro.



Candidaturile anunţate pentru finalele Europa League



2028



Franţa: Lyon-Décines, Parc Olympique Lyonnais sau Paris, Parc des Princes (doar un oraş gazdă şi un loc de desfăşurare vor fi confirmate la depunerea candidaturii)



Italia: Torino, Stadionul Juventus



România: Bucureşti, Arena Naţională



Serbia: Belgrad, Stadionul Naţional



2029



Franţa: Lyon-Décines, Parc Olympique Lyonnais sau Paris, Parc des Princes (doar un singur oraş gazdă şi un singur loc de desfăşurare vor fi confirmate la depunerea candidaturii)



Italia: Torino, Juventus Stadium



România: Bucureşti, Arena Naţională



Serbia: Belgrad, Stadionul Naţional



Turcia: Ankara, Stadionul Ankara 19 Mayıs

Președintele Răzvan Burleanu transmite că România are capacitatea necesară pentru a găzdui un meci de un asemenea calibru.



"România a demonstrat că deține capacitatea de a organiza cu succes astfel de evenimente majore, fiind un partener competitiv pentru UEFA în circuitul fotbalului european, iar acum dorim să folosim moștenirea precedentelor turnee organizate în țara noastră pentru a crea un nou capitol impresionant în istoria fotbalului românesc.

Ne propunem să utilizăm întregul proces de candidatură pentru găzduirea finalei Europa League ca un element declanșator, care să contribuie la construirea unui model organizațional de referință pentru cluburile de fotbal din România, în contextul Europei Centrale şi de Est, în jurul perspectivei Fotbal – Comunitate – Business – Sustenabilitate. Cu un număr ridicat de specialiști experimentați și dedicați, fotbalul românesc este pregătit să ofere cele mai bune condiții și să atingă cele mai înalte standarde în organizarea finalei Europa League", a transmis Răzvan Burleanu.

Unde s-au jucat finalele Europa League până acum

