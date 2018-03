VIDEO AC MILAN 0-2 ARSENAL // Mkhtaryan si Ramsey au marcat, Gattuso spera intr-o seara MAGICA la Londra! Returul este pe 15 martie, in direct la Pro X

Comentam impreuna toate fazele meciului

AC MILAN 0-2 ARSENAL



LIVE TEXT:



FINAL DE MECI! Arsenal castiga pe San Siro dupa un meci slab facut de Milan. Echipa lui Gattuso are nevoie de un meci perfect saptamana viitoare, pe 15 martie de la ora 22.00, in direct la Pro X.

Min 80. O noua sansa pentru Milan, sutul lui Bonaventura este deviat peste poarta de catre Holding

Min 78. Gattuso e all-in - intra si Borini in atacul lui Milan.

Min 68. Gattuso forteaza, intra Kalinic si Andre Silva

Min 52. Centrare pe jos a lui Calabria, Bonaventura suteaza din careu, mingea se duce peste poarta

Min 49. Ocazie uriasa pentru Arsenal dupa o gafa a lui Kessie, Welbeck scapa singur cu Donnarumma si respinge in Welbeck, mingea sare putin pe langa poarta.

Min 45+2 GOOOOL ARSENAL! Ramsey inscrie la o faza la care a driblat si portarul!

Min 45. Mkhtaryan are sansa dublei insa sutul sau spre vinclu loveste bara!

Min 43. Bonucci urca bine la un corner si sare mai sus decat Ospina, devierea cu capul se duce insa pe langa poarta

Min 40. Welbeck ajunge intr-o pozitie buna in careu, dar sutul este prins de Donnarumma

Min 29. Ocazie buna pentru Milan, mingea trimisa de Bonaventura se duce insa pe langa poarta

Min 15. GOOOOL ARSENAL! Mkhtaryan deschide scorul cu un sut din careu, mingea deviata l-a pacalit pe Donnarumma.

Min 10. Cutrone scapa in careu, lateral stanga, sutul sau cu dreptul se duce in plasa laterala

Min 8. Ocazie pentru Arsenal - Wilshere intra in careu, paseaza inapoi pentru Mkhtaryan, sutul acestuia se duce pe langa poarta

Min 2. Ocazie uriasa pentru AC Milan - centrarea din corner este deviata in fata portii, insa niciun jucator de la Milan nu reuseste sa devieze in poarta!

Echipele de start:

AC Milan

Donnarumma - Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez - Kessie, Biglia, Bonaventura - Suso, Cutrone, Calhanoglu

Arsenal

Ospina - Chambers, Mustafi, Koscielny, Kolasinac - Wilshere, Xhaka, Ramsey - Mkhtaryan, Ozil - Welbeck

Daca situatia ultimilor ani ar fi indicat o favorita clara in duelul dintre AC Milan si Arsenal, anume echipa engleza, forma de moment a celor doua cluburi este diametral opusa. Cu Gattuso la carma, AC Milan are o serie de 13 partide fara infrangere in toate competitiile si n-a primit gol in ultimele 6 meciuri!

In schimb, Arsenal trece prin cel mai dificil moment din mandatul lui Arsene Wenger inceput acum 22 de ani. Arsenal joaca ultima carte in Europa League, intrarea in UEFA Champions League prin intermediul campionatului fiind extrem de dificila. Arsenal are 4 infrangeri consecutive in toate competitiile, ultimul insucces fiind in fata celor de la Brighton.



"Nu este un duel contra lui pentru ca la acest capitol nu exista nicio comparatie. El a castigat atat de mult in cariera, antreneaza aceeasi echipa de 21-22 de ani. Calea mea este inca foarte lunga. Va fi un meci interesant cu poate o noua filosofie, a mea, contra experientei lui" a spus Gennaro Gattuson inaintea partidei.

"Europa League reprezinta o oportunitate de care trebuie sa profitam. Creste si mai mult presiunea pe aceasta competitie. Este clar foarte dificil cand treci printr-o perioada precum a noastra dar consider ca reprezinta o oportunitate buna sa aratam ca avem calitate si forta. Poti face asta doar cand lucrurile sunt dificile. Pe termen lung, aceasta situatie va face echipa mai puternica" a spus Wenger, cel care ar urma sa plece in vara de la Arsenal daca echipa rateaza UEFA Champions League pentru al 2-lea an consecutiv.

Ultimul meci direct intre cele 2 echipe a avut loc in UEFA Champions League in 2012, Milan reusind atunci sa se califice mai departe dupa 4-0 pe propriul teren, insa si o infrangere cu 3-0 la Londra.