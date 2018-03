AC Milan nu renunta dupa infrangerea cu Arsenal: "Trebuie sa CREDEM!" Ce a declarat Gattuso dupa partida

AC Milan nu renunta la visul Europa League. Partida retur este joi, 15 martie, de la ora 22.00 in direct la Pro X.

Toata Romania vede Romania! Marti, 27 martie, ora 21.30 Romania - Suedia in direct la Pro TV! Toata Romania vede Romania! Sambata, 24 martie la ora 20.00, Israel - Romania in direct la Pro TV!

Arsenal s-a impus fara mari emotii in partida tur de pe San Siro, Milan oprindu-se la 599 de minute fara gol primit in toate competitile. Antrenorul italienilor, Gennaro Gattuso, spera intr-o revenire la returul de joia viitoare care va fi in direct la Pro X.

"Arsenal a meritat sa castige meciul. Ma asteptam ca ei sa joace in acest fel. Sper ca aceasta experienta sa fie folositoare pentru calea noastra, aceste infrangeri sa fie utile pentru progresul nostru.

Am jucat foarte prost in prima repriza, nu am avut calitate si nu am fost uniti intre linii, am facut prea multe greseli din punct de vedere tehnic. Cu siguranta am fi putut marca goluri, dar puteam si sa primim mai multe. Sa joci in Italia si in Europa este foarte diferit.

In Europa dai de echipe foarte bine pregatite iar echipele engleze primesc de 3 sau 4 ori mai multi bani din drepturile TV decat cluburile italiene. Asta nu inseamna ca ne lipseste calitatea, dar jucatorii lor sunt altfel structurati intr-un mod diferit de al nostru" a declarat Gattuso pentru Sky Sports.