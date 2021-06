Tarile de Jos - Austria, 22:00, in direct la PRO TV si VOYO! Echipele care au marcat 3 goluri in primul meci se bat pentru primul loc in Grupa C!

Meciurile de le Euro 2020 se vad in direct la PRO TV si VOYO.

Invingatoarele meciului de debut din Grupa C se intalnesc in a doua runda. Reprezentativa Tarilor de Jos vine dupa o victorie dramatica cu Ucraina. Elevii lui Shevchenko au avut puterea sa revina de la 0-2, dar Dumfries i-a adus primele 3 puncte lui Frank de Boer la Euro 2020, cu o lovitura de cap, in minutul 85. Pe cand, Austria a castigat meciul de pe National Arena cu Macedonia de Nord, 3-1, gratie jucatorilor introdusi in repriza a doua de selectionerul Franco Fodo. Atat Gregoritsch, cat si Arnautovici au marcat in repriza secunda.

Tarile de Jos au 6 victorii consecutive cu Austria, iar de-a lungul celor 19 intalniri au reusit sa se impuna de 9 ori. Austriecii au reusit sa castige de 6 ori, ultima victorie datand din 1990, cand olandezii au pierdut meciul amical cu 3-2. Doar 4 jocuri s-au terminat la egalitate, toate cu acelasi rezultat, 1-1.

Cele doua echipe nationale sunt in fruntea Grupei C, ambele avand 3 puncte dupa prima partida. Locurile 3 si 4 sunt ocupate de Ucraina si Macedonia de Nord, care, in acest moment, au 0 puncte.