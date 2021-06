Tara Galilor, demolata de Danemarca! Italia continua seria meciurilor fara infrangere. Fanii, trup si suflet alaturi de favoriti. Imaginile zilei 

Campionatul European se vede la PRO TV si pe VOYO.RO!

Danemarca a demolat-o pe Tara Galilor. Trupa lui Kasper Hjulmand a deschis scorul prin Dolberg, in minutul 27 al meciului. Tot fotbalistul din atacul "ros-albilor" a marcat golul doi, in startul reprizei secunde (48'). Maehle a facut 3-0 dupa o faza de toata frumusetea (88'), iar Braithwaite a desavarsit opera in minutele de prelungire (90+4').

A fost tensiune mare la meciul dintre Italia si Austria. Trupa lui Foda i-a tinut in sah pe italieni, iar la capatul celor 90 de minute a fost 0-0. Golurile care au decis castigatoarea au venit in minutele de prelungire. Intrat in minutul 84 in locul lui Berardi, Chiesa a deschis scorul din pasa lui Spinazzola (95'). Pessina a dublat diferenta zece minute mai tarziu. Austriecii au marcat in minutul 114, prin Kalajdzic, si au inceput sa spere, insa meciul s-a incheiat 2-1, iar Italia s-a calificat in sferturile de finala ale Euro 2020.