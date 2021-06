O echipa care va juca in cupele europene i-a facut o oferta clara lui Chindris! Fotbalistul poate ramane in Liga 1 si in sezonul viitor 

Andrei Chindris se poate reuni cu Leo Grozavu la Sepsi.

Sepsi vrea sa bifeze al noualea transfer al verii. Conducera clubului din Sfantu Gheorghe i-a adus pana acum pe Chunchukov, Golofca, care a fost transferat definitiv, Barbut, Ashkovski, Botorok Janos, Hugo Sousa si Razvan Began. Dar Leo Grozavu are in continuare nevoie de un fundas central dupa plecarea lui Bouhenna la CFR Cluj, iar Chindris este principala optiune pentru echipa din Covasna, mai ales ca presedintele si antrenorul clubului il cunosc foarte bine de cand erau la Botosani.

"Daca nici eu cu Leo nu-l cunoastem bine pe Chindris, nu stiu cine il cunoaste! Am vorbit cu cei de la Botosani si am facut o oferta. Corecta, consideram noi, pentru momentul actual. Dar nu putem astepta mai mult de o saptamana, maximum, pentru ca Grozavu trebuie sa stie ce face in continuare. Ne-am bucura toti din club daca Andrei vine aici. Participarea in cupele europene este un avantaj important", a declarat Cornel Sfaiter, presedintele lui Sepsi, pentru DigiSport.

Andrei Chindris a fost anuntat de Valeriu Iftime ca Marius Croitoru nu se va mai baza pe el din sezonul viitor, chiar daca in acest moment este cotat la 1.2 milioane de euro si este cel mai valoros jucator din lotul lui Botosani. Antrenorul moldovenilor doreste sa foloseasca pe postul de fundas central un fotbalist eligibil pentru regula U21 impusa de FRF.