"Sigur va fi in lot!" Luis Enrique, optimist in cazul lui Busquets! Ce a spus despre capitanul Spaniei 

Sergio Busquets a fost depistat pozitiv cu coronavirus dupa amicalul cu Portugalia.

Capitanul Spaniei a intrat in izolare la domiciliu, iar selectionerul exclude varianta ca mijlocasul sa fie scos din lot la Campionatul European. Mai mult, Luis Enrique a anuntat ca Busquets va fi asteptat sa revina la echipa.

"Nu vreau sa il asteptam: il vom astepta! Va fi pe lista, cu siguranta. Daca ne uitam la ultimii 11-12 ani, vom observa cat ne ajuta, este un mijlocas ofensiv care exercita o presiune inalta, care imbunatateste fiecare faza care ii trece pe la picioare, care este un spectacol din punct de vedere defensiv, este capitanul si liderul nostru.

Are avantaj pentru ca a fost depistat devreme si sigur va prinde lista. Starea lui este perfecta, e asimptomatic si se poate antrena. Are un plan de lucru si se afla in contact permanent cu staff-ul. Sper ca totul sa fi fost doar o sperietura", a spus selectionerul citat de Marca.

Campionatul European de Fotbal EURO 2020 debuteaza pe 11 iunie 2021. Toate meciurile se vad la PRO TV, PRO X si pe VOYO!