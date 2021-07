Ungaria, reactie violenta la suspendarea primita de la UEFA! Ministrul de Externe maghiar: "Sunt jalnici si lasi!"

Finala Euro 2020, duminica, 11 iulie, pe Wembley. Meciul va fi transmis pe PRO TV si VOYO. Partida va fi LIVE TEXT pe www.sport.ro.

Dupa ce UEFA i-a suspendat 3 meciuri pe maghiari pentru scandarile rasiste si discriminatorii in toate meciurile disputate in faza grupelor, atat contra Frantei si Portugaliei cat si a Germaniei, reactia oficiala din Ungaria a fost violenta.

Intr-o postare pe retelele de socializare Ministrul de Externe al Ungariei, Szijjarto Peter, a criticat dur decizia forului european: "Dupa un an jumatate de restrictii, noi, maghiarii, am aratat Europei cum e sa ai o atmosfera superba. Cele 4 meciuri cu casa inchisa de la Budapesta vor ramane in memoria tuturor. Dar ce a facut UEFA? Ca in comunism, nu e nevoie de dovezi, ci e important doar ce spune informatorul.

E OK sa ii bagi laserul in ochi portarului advers, e OK sa dai afara din tribune fanii adversarilor, nu e OK sa ai un stadion plin, sa iti sustii echipa, sa creezi o atmosfera fantastica: pentru asa ceva se inchide stadionul. Cei care au luat aceasta decizie sunt jalnici si lasi. Sa va fie rusine!"