16:00 LIVE la PRO TV si pe voyo.ro | Scotia revine la EURO dupa 25 de ani, Cehia incearca sa invinga la Glasgow

9:00 Primul meci al zilei de la Euro este duelul din grupa D, dintre Cehia si Scotia, ce se va juca pe Hampden Park. Arena din Glasgow va fi deschisa pentru 12 000 de suporteri.

Cele doua echipe s-au intalnit relativ recent, in ultima editie a Nations League. Scotia castiga atunci ambele meciuri, cu 1-0 acasa si 2-1 in Cehia, insa Cehia se impunea in grupa din Liga B, castigand toate celelalte 4 jocuri.

Din 1999 pana in prezent, Scotia si Cehia s-au intalnit de 9 ori. Ambele echipe au castigat cate 4 meciuri, iar un duel s-a terminat la egalitate. Interesant este ca Cehia nu a mai invins Scotia din 2010.

Scotia se afla la primul Euro dupa o pauza de 25 de ani. De la Campionatul European din 1996, Scotia a stat acasa. La acel turneu final reuseau sa castige impotriva Elvetiei, facea egal cu Tarile de Jos si ipierdea cu Anglia.

A mai prins un singur turneu major, Cupa Modiala din 1998, cand pierdea cu Maroc (3-0) si Brazilia (2-1), si facea egal cu Norvegia (1-1).

