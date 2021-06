Novak Djokovic i-a oferit unui copil un cadou de sute de mii de euro dupa ce a castigat Roland Garros! Pustiul norocos a fost in extaz

Novak Djokovic i-a daruit celui mai infocat fan al sau racheta cu care a jucat setul decisiv al finalei de la Roland Garros.

Novak Djokovic a castigat turneul de la Roland Garros pentru a doua oara in cariera, dar eroul improbabil al zilei finalei a fost un pusti care l-a incurajat frenetic pe sarb pe intreaga durata a partidei, care a insumat 4 ore si 11 minute de joc.

Imediat dupa incheierea meciului, liderul mondial s-a dus catre un baietel aflat in primele randuri ale tribunei si i-a oferit racheta pe care a folosit-o in setul decisiv, spre uluiala copilului.

"L-am auzit tot meciul, mai ales cand am fost condus cu 2-0 la seturi. Ma incuraja, de fapt, imi indica tactici. Spunea lucruri de genul: 'Tine-ti serva, trimite o minge usoara, dupa care dicteaza punctul, du-te, ataca-i backhand-ul.' Ma antrena, efectiv.

Mi s-a parut foarte dragut. Am simtit ca el a fost cea mai bun om caruia sa-i daruiesc racheta mea dupa meci. Asta a fost semnul meu de recunostinta pentru ca el mi-a fost alaturi si m-a sustinut," a declarat Novak Djokovic dupa meci, noteaza ATP.

Valoarea unei rachete de tenis folosite intr-un eveniment de mare slem poate depasi pragul sutelor de mii de dolari. Cea mai scumpa racheta vanduta la o licitatie a costat $125,000; este vorba despre un Wilson semnat de Billie Jean King si a fost folosita de legenda tenisului feminin in meciul demonstrativ in care aceasta l-a invins pe liderul ATP la acea vreme, Bobby Riggs in 1973, in fata a 30,000 de spectatori adunati la Houston.

Novak Djokovic a devenit primul tenismen din Era Open care isi trece in cont minim 2 trofee la fiecare dintre cele 4 turnee de Grand Slam ale anului.