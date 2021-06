"Multi fac caterinca de cat de mare e fundul lui Hazard, dar e esential!" Yaya Toure explica ce avantaj ii confera belgianului :)

Belgia s-a calificat in optimile Euro 2020 cu maxim de puncte

Mijlocasul care a impresionat in special la Manchester City a descris din proprie experienta cat de importante sunt anumite caracteristici fizice.

"In Spania, daca interceptezi mingea, ai chiar si 10 secunde pana vine adversarul sa te deposedeze. In Anglia, in special impotriva jucatorilor engezi, ai mult mai putin timp, doar 3 secunde pana cand cineva incearca sa iti ia mingea. Mi s-a intamplat si mie in primul sezon la City. Cum prindeam mingea cum, bam! Un adversar mi-o lua repede inapoi."

Yaya Toure spune si cum si-a imbunatatit jocul si de ce constructia fizica a lui Hazard il ajuta pe acesta in duelurile cu oponentii:

"A trebuit sa imi intaresc muschii de la fund si soldurile pentru a putea face fata. Ca toti marii jucatori, Hazard foloseste ambele picioare, are un fund mare, si se poate intoarce rapid in orice directie."

"Multi fac caterinca de cat de mare e fundul lui Hazard, dar e esential pentru modul in care joaca el fotbal", a concluzionat ivorianul.