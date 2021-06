"Ba, da' merge odata netul asta?" Scene fabuloase dupa meciul Danemarcei! Jucatorii s-au strans in cerc sa vada pe telefon finalul de la Belgia - Finlanda! Ce s-a intamplat

Danemarca a batut Rusia cu 4-1 dupa un meci fantastic la Copenhaga.

Fara punct castigat in doua meciuri, danezii s-au calificat direct, ajutati si de infrangerea Finlandei in fata Belgiei (0-2).

Dupa ce au zdrobit Rusia, Poulsen, Kjaer si restul fotbalistilor nordici nu s-au strans la centrul terenului. Bucuria a durat mai putin de 10 secunde. Jucatorii si-au dat seama ca partida Finlandei nu se terminase, astfel ca si-au bus celebrarea pe hold. Danezii s-au strans la centrul terenului, in jurul unui membru al staff-ului care statea cu refreshul pe livescore. Probabil acelasi lucru il faceau si alte zeci de mii de suporteri pe stadion, asa ca 'legatura' virtuala cu St. Petersburg n-a functionat decat dupa mai multe tentative. Abia dupa ce au avut confirmarea online ca partida dintre Belgia si Finlanda se terminase, jucatorii au putut sa celebreze in voie victoria care i-a trimis in 'optimile' de la Euro.

Danemarca va intalni luni, la Amsterdam, nationala Tarii Galilor pentru un loc in sferturile de finala ale Campionatului European.

