Suporterul care a intrat pe teren in finala EURO 2020, o vedeta cunoscuta in Anglia. Ce mesaj a postat pe Twitter dupa gestul facut 

In minutul 88 al finalei EURO 2020, dintre Italia si Anglia, un suporter si-a facut aparitia pe teren.

Adam Harrison este suporterul ce a intrat pe stadion in timpul meciului dintre Anglia si Italia. Acesta este o persoana cunoscuta in Marea Britanie, fiind concurentul emisiunii Littke Mix The Search, de pe BBC.

Acesta chiar a postat un mesaj pe retelele de socializare, dupa meci: "Imi iubesc tara si am facut asta pentru a ma simti bine. Iubire si respect pentru Anglia, im aceasta seara. A fost distractiv."

