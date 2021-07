FOTO De la drama lui Eriksen la calificarea in semifinale. Bucuria danezilor in cele mai impresionante imagini de la Baku

Danemarca s-a calificat in semifinalele de la EURO 2020 dupa un inceput de turneu final marcat de tragedia prin care a trecut Christian Eriksen.

Nationala antrenata de Kasper Hjulmand a inceput aventura la turneul final cu un eveniment ingrozitor, dupa ce Christian Eriksen s-a prabusit pe teren la sfarsitul partidei cu Finlanda, suferind un atac de cord. Danezul a fost salvat, insa coechipierii sai au fost afectati de aceasta situatie, iar primele doua meciuri din grupe le-au pierdut, cu Finlanda si Belgia.

In optimi s-au calificat dupa victoria impresionanta in fata Rusiei, datorita careia s-au clasat in primele cele mai bune patru echipe de pe locul trei.

Meciul cu Rusia a reprezentat descatusarea pentru danezi, care in optimi au trecut de 4-0, iar in sferturi au trecut de Cehia, cu 2-1, dupa inca o partida in care au aratat determinare si spirit de lupta. La finalul partidei, elevii lui Hjulmand s-au descatusat si au sarbatorit alaturi de suporterii prezenti la Baku o calificare istorica, in semifinalele de la EURO 2020.

Vezi mai multe imagini in GALERIA FOTO de mai jos! sursa foto: Getty Images