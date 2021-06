Finlanda - Rusia, in direct pe PRO TV si VOYO! Finlanda, sange rece dupa victoria cu Danemarca: vrea sa baga si Rusia

Meciul dintre Finlanda - Rusia se vede in direct la PRO TV si pe VOYO.

Cele doua echipe se vor intalni in al doilea meci din Grupa B.

In prima partida, Finlanda a reusit sa se impuna surprinzator, cu 1-0, in fata Danemarcei, dupa ce meciul s-a reluat la o ora jumatate dupa prabusirea lui Eriksen pe gazon. Rusii, in schimb, au inceput dezastruos: 0-3 cu Belgia. Dubla lui Lukaku si reusita lui Meunier au facut diferenta.

Va fi a sasea intalnire dintre cele doua echipe nationale. Prima s-a inregistrat in 1912, la Jocurile Olimpice, cand Finlanda a reusit sa se impuna singura data, cu 2-1. In celelalte 4 meciuri, Rusia a castigat de fiecare data, reusind sa marcheze 15 goluri si sa primeasca doar unul.



Dupa primul joc din grupa, Belgia ocupa primul loc, urmata de Finlanda, cu acelasi numar de puncte. Danemarca si Rusia ocupa locurile 3 si 4, ambele avand 0 puncte. Astfel, elevii lui Stanislav Cherchesov au nevoie de o victorie in fata nordicilor pentru a putea emite pretentii pentru optimile de finala.