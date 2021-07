"Este o victorie importanta pentru toata lumea!" Mancini, in delir dupa triumful Italiei de la Euro 2020! Ce a spus Southgate

Italia s-a impus in fata Angliei la penalty-uri si a castigat Euro 2020.

Victoria Italiei i-a adus o mare bucurie lui Roberto Mancini, care insa si-a laudat jucatorii dupa revenirea in meci. "Am fost buni. Am primit gol repede si am fost in dificultate, dar apoi am dominat. Baietii au fost minunati. Este o victorie importanta pentru toata lumea si pentru toti fanii. Suntem fericiti", a spus Roberto Mancini.

Selectionerul englez s-a declarat dezamagit dupa infrangere, insa i-a laudat pe jucatori pentru parcursul avut. "Suntem extrem de dezamagiti. Jucatorii au dat totul. Uneori au jucat foarte bine, alteori nu am tinut mingea destul de bine, in special la inceputul reprizeei a doua, dar nu putem acuza pe nimeni, a fost o bucurie sa lucrez cu ei. Au ajuns mai departe decat s-a ajuns in de mult timp, insa in acel vestiar este extrem de dureros in aceasta seara.

Eu i-am decis pe cei care au executat penaltiurile in baza a ce au facut la antrenamente. Am castigat impreuna ca echipa si nu am reusit ca echipa sa castigam in seara asta. Insa in ceea ce priveste loviturile de departajare, este decizia mea. Este responsabilitatea mea. In acest moment durerea infrangerii este imensa. Voiam sa-i oferim tarii inca o seara speciala si nu am reusit", a spus Southgate la BBC.