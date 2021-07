"El a facut asta!" Boris Johnson, considerat principalul vinovat pentru atacurile rasiste la adresa fotbalistilor englezi

Boris Johnson, aratat cu degetul dupa ce trei fotbalisti englezi de culoare au fost atacati pe retelele de socializare.

Gary Neville este de parere ca principalul vinovat pentru valul de atacuri rasiale la adresa fotbalistilor englezi care au ratat la loviturile de departajare este premierul Boris Johnson.

Fostul international englez aminteste ca Johnson a respins inca de la inceput initiativa fotbalistilor englezi de a ingenunchea inainte de startul meciurilor, un gest prin care fotbalistii au incercat sa-si arate sustinerea fata de lupta antirasiala. Premierul Marii Britanii a sustinut ca "nu crede in astfel de gesturi".

"Gareth Southgate si jucatorii ne-au spun ca vor pune un genunchi in pamant pentru a promova egalitatea si lupta impotriva rasismului.

Premierul a declarat ca este in regula ca populatia acestei tari sa-i huiduie pe fotbalistii care incercau sa promoveze egalitatea si sa manifeste impotriva rasismului. Incepe chiar de sus.

Nu m-a mirat ca am citit asa ceva in presa. Ma asteptam inca din primul minut in care cei trei fotbalisti au ratat.

Inainte de Euro, jucatorii englezi au fost criticat de proprii lor fani pentru ca au ingenuncheat, intr-un protest anti-racism.

Johnson a spus ca nu va ingenunchea pentru ca nu crede in astfel de gesturi si a mai spus ca nu vrea ca oamenii sa fie fortati sa faca lucruri pe care nu vor sa le faca", a spus Gary Neville, potrivit thenational.scot.

Rashford, Sancho si Saka au fost cei trei fotbalisti englezi care au ratat de la 11 metri si au starnit un adevarat fal de atacuri rasiste pe internet.