'It is at Rome!'. Trofeul EURO 2020 a ajuns in Italia: Squadra Azzurra a avut parte de o primire impresionanta VIDEO 

Dupa ce au invins Anglia in finala Campionatului European de Fotbal, nationala Italiei a ajuns astazi la Roma, acolo unde au fost intampinati, pe aeroport, de suporteri.

Imaginile fac senzatie pe paginile de socializare. Chiellini a purat o coroana pe cap, la iesirea din autocar. Bucuria in Italia este una imensa, mai ales ca vorbim de cel mai important trofeu castigat din 2006 pana azi.

#Ita return to Rome with the #Euro2020 trophy pic.twitter.com/Nk1Zpk1Lwf