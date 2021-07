De asta iubim fotbalul!:) Imagini incredibile cu intreg lotul Elvetiei cand il consoleaza pe Vargas dupa ratarea penalty-ului

Elvetia si Spania s-au intalnit in sferturile Euro 2020. Scorul dupa 90 de minute a fost 1-1, iar cele doua echipe au avut nevoie de prelungiri pentru a fi departajate. Acelasi rezultat s-a inregistrat si dupa cele 30 de minute, iar invingatoarea s-a decis la penalty-uri.

Ruben Vargas a ratat a patra lovitura de la 11 metri si le-a oferit sansa spanionilor sa se califice in semifinalele competitiei. Oyarzabal a profitat si l-a invins pe Sommer. Jucatorul lui Augsburg a fost devastat la finalul meciului, iar intreg lotul Elvetiei a venit sa il consoleze, in frunte cu Vladimir Petkovic. Selectionerul ii tot repeta pentru a-l linisti: "Va fi bine! Va fi bine!". Inclusiv Thiago Alcantara l-a incurajat pe Vargas pentru ratarea penaly-ului.

Really touching scenes after #SUI vs #ESP.

The whole Switzerland team and Spain's Alcantara trying to console Vargas after his missed penalty at #Euro2020.

Manager Petkovic hugs him and tells him everything will be fine. pic.twitter.com/MKvhJkhvxo