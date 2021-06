Ce performanta! Spania, prima echipa din istoria EURO care marcheaza cate cinci goluri in doua meciuri la rand

Spania s-a calificat, luni, in sferturile de finala ale EURO 2020, dupa ce a trecut de Croatia, 5-3 dupa prelungiri. In timpul regulamentar, scorul a fost egal, 3-3.

Astfel, nationala iberica a devenit prima echipa din istoria Campionatului European care marcheaza cate cinci goluri in doua partide consecutive.

TEN GOALS IN FIVE DAYS ????

Spain are the first team in Euros history to score five goals in consecutive games.

This offense is on fire ???? pic.twitter.com/ufvhFyzu8i