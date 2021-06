Nebunia de pe Wembley si suspansul de la Ucraina - Suedia au facut o noua zi de spectacol la Euro 2020! Imaginile zilei arata emotia pura a suporterilor

Toate meciurile de la Campionatul European se vad la PRO TV si pe VOYO.RO!

Ultimele partide din optimile de finala au adus din nou spectacol si emotie, exact cum a fost si la celalte mecuri care s-au disputat pana acum in fazele eliminatorii ale Campionatului European 2020. Anglia a rupt blestemul si a invins Germania, 2-0, pe Wembley, in urma unor goluri marcate de Sterling si Harry Kane, iar fanii parca au innebunit de fericire.



Asteptarile si sperantele ca formatia antrenata de Southgate sa castige competitia sunt enorme, iar pana acum fotbalistii nu au dezamagit.

Un meci care nu a avut un afis atat de bun ca cel dinainte lui insa care a oferit suspans pana in ultima secunda a fost cel dintre Ucraina si Suedia, iar Dovbyk, atacantul de la Dnepr, a reusit primul sau gol la nationala in minutul 120+1 si i-a calificat pe baietii pregatiti de Shevchenko in sferturi.