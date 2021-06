EXCLUSIV | "Am inceput sa plang! Nu puteam sa mai vorbesc cu nimeni!" Reactia lui Neagoe cand l-a vazut pe Eriksen prabusit pe gazon

Antrenorul a vorbit despre momentul tragic pe care l-a trait jucatorul Danemarcei.

Eugen Neagoe stie cum este sa te confrunti cu o astfel de situatie tragica. Pe 21 iulie 2019, antrenorul roman a suferit un infarct miocardic chiar in timpul meciului Dinamo - Craiova. In minutul 25 al partidei a primit ingrijiri medicale pe stadion si a fost dus ulterior la spitalul Floreasca. Evenimentul dramatic prin care a trecut Eriksen, sambata, in meciul cu Finlanda, de la Euro 2020, i-a reamintit antrenorului roman de infarctul suferit in urma cu doi ani.

"Am fost aproape de o tragedie, au fost momente dramatice. Sincer, am ramas inmarmurit. Efectiv, nu imi venea sa cred, am inceput sa plang, nu mai puteam sa mai vorbesc cu nimeni. Dar m-am bucurat enorm ca totul a fost in regula la acea interventie a medicilor, care au facut lucruri formidabile, asa cum au facut si in urma cu doi ani, cand am trecut eu prin momente asemanatoare.



Va dati seama ca e un moment greu pentru familia lui, pentru toti apropiatii. A fost ceva de neimaginat, dar ma bucur nespus de mult ca pana la urma a fost totul bine si sper, in continuare, sa fie totul bine. Nu pot sa imi imaginez ce a fost in sufletul sotiei sau parintilor. Au fost momente groaznice pentru toata lumea, pentru tot mapamondul. Ne-am rugat pentru Eriksen, pentru ca atat am putut sa facem noi din fata televizoarelor si pana la urma am fost foarte bucuros cand am vazut ca se simte bine, ca vorbeste, ca respira.



Medicii formidabili, ingeri pazitori, asa cum au fost si cand mi s-a intamplat mie ceva asemanator. Noi suntem norocosi ca medicina a avansat atat de mult si pot fi salvati oamenii din momente cruriale.

Eu cred ca nu trebuia sa se mai joace. Asta e parerea mea, dar a fost decizia celor de la FIFA si UEFA. Am inteles ca si el le-a transmis un mesaj, a avut putera sa treaca si bravo lui ca si-a incurajat coechipierii", a declarat Eugen Neagoe la Ora Exacta in Sport, la PRO X.

Tehnicianul acuza ritmul in care se joaca meciurile in ultimul timp si argumenteaza ca jucatorii fac un efort inimaginabil

"De 11 luni joaca din 3 in 3 zile, ma refer la jucatorii de tot care joaca la cluburile de top. Eriksen a jucat doar la 3 echipe, Ajax, Tottenham si Inter, cred ca a trecut de zeci de teste, inclusiv la noi se face vizita medicala de doua ori pe an. E efortul fantastic pe care il fac acesti oameni, din 3 in 3 zile, jocuri la cel mai inalt nivel, ritmul este infernal. Din pacate, se mai intampla si astfel de episoade", a precizat Neagoe.