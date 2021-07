Leonardo Bonucci a facut spectacol la interviuri! Mesaj savuros pentru suporterii englezi: "Sa se bucure de niste paste!"

Italia este noua campioana a Europei!

Trupa lui Roberto Mancini s-a impus la loviturile de departajare in fata Angliei in finala Euro 2020.

Castigarea trofeului i-a dat energie lui Bonucci, care a facut spectacol la finalul meciului. Intrebat daca are un mesaj pentru suporterii englezi, acesta a avut o reactie geniala.

"Sa stea jos si sa se bucure de niste paste. Mi-a placut atmosfera din seara asta de pe Wembley, imi place cand am de-a face cu medii ostile. Am simtit ca vom castiga titlul in aceasta seara", a spus Bonucci la finalul meciului cu Anglia.