Mancini, in al noualea cer dupa ce a castigat Euro 2020! Prima reactie a selectionerului Italiei

Italia este castigatoarea Campionatului European!

Italienii s-au impus in fata englezilor la loviturile de departajare, dupa inca o prestatie de zile mari a lui Donnarumma, care a aparat doua dintre penalty-uri!

La finalul meciului, Roberto Mancini a izbucnit in lacrimi dupa ce a realizat ce performanta a reusit. Selectionerul Italiei a vorbit la final, explicand cum se simte.

"Am fost buni, am incasat gol imediat si ne-am chinuit, dar apoi am dominat. Baietii au fost incredibili. Este o victorie importanta pentru toti fanii. Suntem fericiti, sper ca sarbatoresc!", a spus Mancini conform Gazzetta dello Sport.

Italianul a comentat si parcursul Italiei in turneu: "Era imposibil si sa ma gandesc la asta, insa am niste baieti extraordinari, nici nu am cuvinte pentru acest grup minunat. Nu am avut meciuri usoare in parcuursul nostru, finala, asa cum s-a desfasurat a fost extrem de dificila, insa apoi am dominat-o.

Apoi, la loviturile de departajare trebuie sa ai noroc, imi pare rau pentru englezi. Echipa a crescut mult si cred ca pot sa devina mai buni in continuare, a fost obositor insa suntem fericiti pentru italieni.

Prietenia cu Vialli? Asta este mai presus decat orice, precum Sampdoria din vremurile noastre. Astazi s-a incheiat un cerc. Insa prietenia care s-a legat intre toti acesti baieti inseamna ca am ajuns departe", a concluzionat selectionerul.