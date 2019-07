ANALIZA / Am ajuns in semifinale, dar nu am transferat mai bine decat adversarele de la EURO 2019

Am ajuns in semifinalele CE U21, dar, pana acum, nu am rupt gura targului in privinta transferurilor. Vezi cum s-au descurcat celelalte nationale U21.

In aceasta vara, nationala de tineret a Romaniei a ajuns pana in semifinalele Campionatului European U21. Dupa ce s-au calificat la un turneu final dupa o pauza de 21 de ani, "tricolorii mici" au castigat Grupa C, invingand Croatia (4-1) si Anglia (4-2) si remizand cu Franta (0-0), iar in semifinale au pierdut dramatic meciul cu Germania (2-4), dupa ce au condus la pauza cu 2-1. Desi toata lumea se astepta ca rezultatele favorabile si prestatia buna sa starneasca interesul unor cluburi cu pretentii si sa duca la transferuri importante, acest lucru nu s-a intamplat. Faptul ca, in ultimii ani, jucatorii romani transferati in strainatate nu au confirmat asteptarile si nu au amortizat investitia a facut ca aceasta generatie de exceptie sa nu primeasca incredere. In ciuda unui rezultat istoric pentru nationala U21, cluburile din strainatate par sa nu mizeze inca pe valoarea tinerilor fotbalisti romani.

De altfel, doar Ionut Radu si Ianis Hagi s-au transferat in aceasta vara, dupa terminarea CE U21, portarul fiind rascumparat de Inter Milano si lasat sa mai joace inca un sezon la Genoa, iar fiul lui Gica Hagi a fost cumparat cu 4 milioane de euro de Genk, campioana Belgiei, desi initial s-a vorbit de interesul unor echipe importante si de sume cuprinse intre 8 si 12 milioane de euro. Din aceasta suma, Viitorul va trebui sa plateasca un procent de 30% Fiorentinei, de la care l-a rascumparat pe Ianis, in ianuarie 2018, cu 2 milioane de euro, deci afacerea nu este una exceptionala. Trebuie mentionat ca anterior inceperii competitiei se mai transferasera Tudor Baluta (Brighton / 2,9 milioane euro), Darius Olaru (FCSB / 600.000 euro) si Adrian Rus (Videoton / 500.000 euro).

Daca tinerii romani au nevoie ca de aer de un transfer in strainatate pentru a evoluat din punct de vedere sportiv, multi jucatori de la celelalte nationale prezente la Euro 2019, unele care chiar nu au trecut de grupe sau s-au facut de ras, precum Serbia, nu sunt disperati dupa o mutare in aceasta vara, pentru ca evolueaza deja la cluburi importante, la care elevii lui Mirel Radoi doar viseaza, deocamdata.

GRUPA A

ITALIA

Nicolo Barella – imprumutat de Inter Milano de la Cagliari / clauza de cumparare pentru iulie 2020, 25 de milioane euro

Alex Meret – cumparat de Napoli de la Udinese / 22 milioane euro

Emil Audero – cumparat de Sampdoria de la Juventus / 20 milioane euro

Riccardo Orsolini – cumparat de Bologna de la Juventus / 15 milioane euro

Manuel Locatelli – cumparat de Sassuolo de la AC Milan / 10 milioane euro

Alessandro Murgia – cumparat de SPAL de la Lazio / 3,5 milioane euro

Gianluca Mancini – imprumutat de AS Roma de la Atalanta / 2 milioane euro+clauza de cumparare

Lorenzo Montipo – cumparat de Benevento de la Novara / 1 milion euro

Au ramas la echipele la care evoluau inaintea turneului final: Arturo Calabresi (Bologna), Giuseppe Pezzella (Udinese, revenit dupa imprumutul la Genoa), Kevin Bonifazi (Torino, revenit dupa imprumutul al SPAL), Alessandro Bastoni (Inter Milano, revenit dupa imprumut la Parma), Federico Dimarco (Inter Milano, revenit dupa imprumutul la Parma), Claud Adjapong (Sassuolo), Filippo Romagna (Cagliari), Sandro Tonali (Brescia), Lorenzo Pelegrini (AS Roma), Nicolo Zaniolo (AS Roma), Rolando Mandragora (Udinese), Patrick Cutrone (AC Milan), Federico Chiesa (Fiorentina), Federico Bonazzoli (Sampdoria, revenit dupa imprumutul la Padova), Moise Kean (Juventus)

SPANIA

Pablo Fornals – cumparat de West Ham United de la Villarreal / 28 milioane euro

Aaron Martin – cumparat de Mainz de la Espanyol / 6 milioane euro

Manu Vallejo – cumparat de Valencia de la Cadiz / 5,5 milioane euro

Dani Martin – cumparat de Betis de la Sporting Gijon / 5 milioane euro

Dani Ceballos – imprumutat de Arsenal de la Real Madrid

Alfonso Pedraza – imprumutat de Villarreal la Betis

Au ramas la echipele la care evoluau inaintea turneului final: Antonio Sivera (Alaves), Unai Simon (Athletic Bilbao), Jesus Vallejo (Real Madrid), Jorge Mere (FC Koln), Unai Nunez (Athletic Bilbao), Martin Aguirregabiria (Alaves), Pol Lirola (Sassuolo), Junior Firpo (Betis), Fabian Ruiz (Napoli), Carlos Soler (Valencia), Mikel Merino (Real Sociedad), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Igor Zubeldia (Real Sociedad), Marc Roca (Espanyol), Borja Mayoral (Real Madrid, revenit dupa imprumutul la Levante), Rafa Mir (Wolverhampton, revenit dupa imprumutul la Las Palmas), Dani Olmo (Dinamo Zagreb)

POLONIA

Sebastian Szymanski – cumparat de Dinamo Moscova de la Legia Varsovia / 5,5 milioane euro

Konrad Michalak – cumparat de Akhmat Grozny de la Lechia Gdansk / 1,5 milioane euro

Kamil Grabara – imprumutat de Liverpool la Huddersfield

Pawel Bochniewicz – imprumutat de Udinese la Gornik Zabrze

Au ramas la echipele la care evoluau inaintea turneului final: Mateusz Lis (Wisla Cracovia), Tomasz Loska (Gornik Zabrze), Kamil Pestka (Cracovia Krakow, revenit dupa imprumutul la Chrobry Glogow), Mateusz Wieteska (Legia Varsovia), Krystian Bielik (Arsenal, revenit dupa imprumutul la Charlton), Dominik Jonczy (Zaglebie Lubin, revenit dupa imprumutul la Podbeskidzie Bielsko-Biala), Robert Gumny (Lech Poznan), Karol Fila (Lechia Gdansk), Przemyslaw Placheta (Podbeskidzie Bielsko-Biala), Szymon Zurkowski (Fiorentina, revenit dupa imprumutul la Gornik Zabrze), Jakub Piotrowski (Genk), Mateusz Wdowiak (KS Cracovia), Patryk Dziczek (Piast Gliwice), Kamil Jozwiak (Lech Poznan), Dawid Kownacki (Fortuna Dusseldorf, imprumutat pana in iunie 2020 de la Sampdoria), Karol Swiderski (PAOK Salonic), Adam Buksa (Pogoń Szczecin), Pawel Tomczyk (Lech Poznan, revenit dupa imprumutul la Piast Gliwice)

BELGIA

Isaac Mbenza – cumparat de Huddersfield de la Montpellier / suma estimata la 4-5 milioane euro

Alexis De Sart – cumparat de Antwerp de la Sint-Truiden / suma estimata este de 2 milioane euro

Rocky Bushiri – cumparat de Norwich de la Oostende / suma estimata la 1-1,5 milioane euro

Stephane Omeonga – imprumutat de Genoa la Cercle Brugge

Au ramas la echipele la care evoluau inaintea turneului final: Nordin Jackers (Genk), Ortwin De Wolf (Lokeren), Jens Teunckens (Antwerp), Dion Cools (Club Brugge), Sebastiaan Bornauw (Anderlecht), Wout Faes (Oostende), Casper De Norre (Genk), Jur Schryvers (Waasland-Beveren), Elias Cobbaut (Anderlecht), Samuel Bastien (Standard Liege), Bryan Heynen (Genk), Yari Verschaeren (Anderlecht), Alexis Saelemaekers (Anderlecht), Dries Wouters (Genk), Orel Mangala (VfB Stuttgart, revenit dupa imprumutul la Hamburger SV), Aaron Leya Iseka (Toulouse), Siebe Schrijvers (Club Brugge), Dodi Lukebakio (Watford, revenit dupa imprumutul la Fortuna Dusseldorf), Francis Amuzu (Anderlecht)

GRUPA B

GERMANIA

Timo Baumgartl – cumparat de PSV Eindhoven de la VfB Stuttgart / 10 milioane euro

Eduard Lowen – cumparat de Hertha Berlin de la FC Nurnberg / 7 milioane euro

Markus Schubert – s-a transferat la Schalke de la Dynamo Dresda / liber de contract

Au ramas la echipele la care evoluau inaintea turneului final: Alexander Nubel (Schalke), Florian Muller (Mainz), Benjamin Henrichs (AS Monaco), Lukas Klostermann (RB Leipzig), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen), Maximilian Mittelstadt (Hertha Berlin), Waldemar Anton (Hannover), Felix Uduokhai (Wolfsburg), Robin Koch (Freiburg), Maximilian Eggestein (Werder Bremen), Levin Oztunali (Mainz), Mahmoud Dahoud (Borussia Dortmund), Suat Serdar (Schalke), Nadiem Amiri (Hoffenheim), Florian Neuhaus (Monchengladbach), Arne Maier (Hertha Berlin), Lukas Nmecha (Manchester City, revenit dupa imprumutul la Preston North End), Luca Waldschmidt (Freiburg), Marco Richter (Augsburg), Johannes Eggestein (Werder Bremen)

DANEMARCA

Andreas Skov Olsen – cumparat de Bologna de la Nordsjaelland / 6 milioane euro

Rasmus Nissen Kristensen – cumparat de RB Salzburg de la Ajax / 5 milioane euro

Victor Nelsson – cumparat de FC Copenhaga de la Nordsjaelland / 3,6 milioane euro

Mathias Jensen – cumparat de Brentford de la Celta Vigo / 3,8 milioane euro

Jens Stage – cumparat de FC Copenhaga de la Aarhus / 2 milioane euro

Marcus Ingvartsen – cumparat de Union Berlin de la Genk / 1,5 milioane euro

Mads Pedersen – cumparat de Augsburg de la Nordsjaelland / 800.000 euro

Asger Sorensen – cumparat de FC Nurnberg de la RB Salzburg / 500.000 euro

Jonas Bager – cumparat de Royal Union Saint Gilloise de la Randers / 310.000 euro

Daniel Iversen – imprumutat de Leicester la Rotherham United

Au ramas la echipele la care evoluau inaintea turneului final: Peter Vindahl Jensen (Nordsjaelland), Oskar Snorre (Lyngby), Jacob Rasmussen (Fiorentina, revenit dupa imprumutul la Empoli), Joakim Maehle (Genk), Andreas Poulsen (Monchengladbach), Philip Billing (Huddersfield), Mikkel Duelund (Dinamo Kiev), Robert Skov (FC Copenhaga), Jacob Bruun Larsen (Borussia Dortmund, revenit dupa imprumutul la VfB Stuttgart), Oliver Abildgaard (Aalborg), Magnus Kofod Andersen (Nordsjaelland), Anders Dreyer (Brighton&Hove Albion, revenit dupa imprumutul la St. Mirren), Jonas Wind (FC Copenhaga)

SERBIA

Luka Jovici – cumparat de Real Madrid de la Eintracht Frankfurt / 60 milioane euro

Dejan Joveljici – cumparat de Eintracht Frankfurt de la Steaua Rosie Belgrad / 4 milioane euro

Aleksa Terzici – cumparat de Fiorentina de la Steaua Rosie Belgrad / 1,7 milioane euro

Svetozar Markovici – cumparat de Olympiakos de la Partizan / 1,5 milioane euro

Ivan Saponjici – cumparat de Atletico Madrid de la Benfica B / 500.000 euro

Boris Radunovici – imprumutat de Hellas Verona de la Atalanta

Erhan Masovici – imprumutat de Horsens de la Club Brugge

Aleksandar Lutovac – s-a transferat de la FK Rad la Partizan / liber de contract

Au ramas la echipele la care evoluau inaintea turneului final: Dragan Rosici (Mladost Lucani), Miloa Ostojici (Spartak Subotica), Milan Gajici (Steaua Rosie Belgrad), Nikola Milenkovici (Fiorentina), Miroslav Bogosavac (Cukaricki), Vukasin Jovanovici (Bordeaux), Srdjan Babici (Steaua Rosie Belgrad), Uros Racici (Valencia, revenit dupa imprumutul la Tenerife), Danilo Pantici (Chelsea, revenit dupa imprumutul la Partizan), Andrija Zivkovici (Benfica), Luka Adzici (Anderlecht), Lazar Randjelovici (Olympiakos, revenit dupa imprumutul la Radnicki Nis), Sasa Lukici (Torino), Nemanja Radonjici (Ol. Marseille), Igor Zlatanovici (Radnik Surdulica)

AUSTRIA

Xaver Schlager – cumparat de Wolsburg de la RB Salzburg / 15 milioane euro

Hannes Wolf – cumparat de RB Leipzig de la RB Salzburg / 12 milioane euro

Marco Friedl - cumparat de Werder Bremen de la Bayern Munchen / 3,5 milioane euro

Sasa Kalajdzici – cumparat de VfB Stuttgart de la Admira Wacker / 2,5 milioane euro

Mathias Honsak – cumparat de Darmstadt de la RB Salzburg / suma estimata la 1 milion de euro

Au ramas la echipele la care evoluau inaintea turneului final: Johannes Kreidl (SV Ried), Patrick Pentz (Austria Viena), Alexander Schlager (LASK Linz), Stefan Posch (Hoffenheim), Philipp Lienhart ( Freiburg), Petar Gluhakovici (Austria Viena), Maximilian Ullmann (LASK Linz), Dario Maresici (Sturm Graz), Sandro Ingolitsch (St. Polten), Emir Karici (Rheindorf Altach), Kevin Danso (Augsburg), Husein Balici (St. Polten), Ivan Ljubici (Sturm Graz), Dejan Ljubicici (Rapid Viena), Christoph Baumgartner (Hoffenheim), Sascha Horvath (Dynamo Dresda, revenit dupa imprumutul la FC Wacher), Adrian Grbici (Altach), Marko Kvasina (Mattersburg)

GRUPA C

Anglia

Aaron Wan-Bissaka – cumparat de Manchester United de la Crystal Palace / 55 milioane euro

Lloyd Kelly – cumparat de Bournemouth de la bristol City / 14,8 milioane euro

Ezri Konsa – cumparat de Aston Villa de la Brentford / 13,3 milioane euro

Jay Dasilva – cumparat de Bristol City de la Chelsea / 2,4 milioane euro

Dean Henderson – imprumutat de Manchester United la Sheffield United

Jake Clarke-Salter – imprumutat de Chelsea la Birmingham

Jonjoe Kenny – imprumutat de Everton la Schalke

Kieran Dowell – imprumutat de Everton la Derby County

Au ramas la echipele la care evoluau inaintea turneului final: Angus Gunn (Southampton), Freddie Woodman (Newcastle), Fikayo Tomori (Chelsea, revenit dupa imprumutul la Derby County), James Maddison (Leicester), Phil Foden (Manchester City), Ryan Sessegnon (Fulham), Hamza Choudhury (Leicester), Harvey Barnes (Leicester), Mason Mount (Chelsea, revenit dupa imprumutul la Derby County), Morgan Gibbs-White (Wolverhampton), Demarai Gray (Leicester), Dominic Solanke (Bournemouth), Dominic Calvert-Lewin (Everton), Reiss Nelson (Arsenal, revenit dupa imprumutul la Hoffenheim), Tammy Abraham (Chelsea, revenit dupa imprumutul la Aston Villa)

FRANTA

Marcus Thuram – cumparat de Borussia Monchengladbach de la Guingamp / 9 milioane euro

Au ramas la echipele la care evoluau inaintea turneului final: Gautier Larsonneur (Brest), Kelvin Amian (Toulouse), Fode Ballo-Toure (AS Monaco), Ibrahima Konate (RB Leipzig), Dayot Upamecano (RB Leipzig), Lucas Tousart (Ol. Lyon), Romain Del Castillo (Rennes), Houssem Aouar (Ol. Lyon), Moussa Dembele (Ol. Lyon), Matteo Guendouzi (Arsenal), Jean-Philippe Mateta (Mainz), Jonathan Ikone (Lille), Colin Dagba (PSG), Jonathan Bamba (Lille), Malang Sarr (Nice), Maxence Prevot (Sochaux), Moussa Niakhate (Mainz), Ibrahima Sissoko (Strasbourg), Anthony Caci (Strasbourg), Olivier Ntcham (Celtic), Jeff Reine-Adelaide (Angers), Paul Bernardoni (Nimes)

CROATIA

Nikola Vlasici – cumparat de TSKA Moscova de la Everton / 15,7 milioane euro

Domagoj Bradarici – cumparat de Lille de la Hajduk Split / 6,5 milioane euro

Marin Jakolis – cumparat de Hajduk Split de la Admira Wacker / suma estimata 500.000 euro

Josip Posavec – cumparat de Hajduk Split de la Palermo / 200.000 euro

Au ramas la echipele la care evoluau inaintea turneului final: Ivo Grbici (Lokomotiva Zagreb), Adrian Semper (Chievo, imprumutat de la Dinamo Zagreb), Filip Uremovici (Rubin Kazan), Borna Sosa (VfB Stuttgart), Nikola Katici (Rangers), Filip Benkovici (Leicester, revenit dupa imprumutul la Celtic), Branimir Kalaica (Benfica), Toni Borevkovici (Rio Ave), Ivan Sunjici (Dinamo Zagreb), Alen Halilovici

(Standard Liege, imprumutat de la AC Milan), Luka Ivanusec (Lokomotiva Zagreb), Lovro Majer (Dinamo Zagreb), Kristijan Bistrovici (TSKA Moscova), Toma Basici (Bordeaux), Nikola Moro (Dinamo Zagreb), Marijan Cabraja (Gorica), Robert Murici (Rijeka), Josip Brekalo (Wolfsburg), Sandro Kulenovici (Legia Varsovia)

ROMANIA



Ionut Radu – cumparat de Inter Milano de la Genoa, lasat sa joace pana in iunie 2020 / 12 milioane euro

Ianis Hagi – cumparat de Genk de la Viitorul / 4 milioane euro

Au ramas la echipele la care evoluau inaintea turneului final: Catalin Cabuz (Viitorul, revenit dupa imprumutul la Hermannstadt), Andrei Vlad (FCSB), Radu Boboc (Viitorul), Cristian Manea (Apollon Limassol, revenit dupa imprumutul la CFR Cluj), Alex Pascanu (Leicester U23), Ionut Nedelcearu (FC Ufa), Adrian Rus (Videoton), Virgil Ghita (Viitorul), Florin Stefan (Sepsi), Ricardo Grigore (Dinamo), Dragos Nedelcu (FCSB), Tudor Baluta (Brighton&Hove Albion), Alexandru Cicaldau (CS „U” Craiova), Vlad Dragomir (Perugia), Andrei Ciobanu (Viitorul), Denis Man (FCSB), Florinel Coman (FCSB), Adrian Petre (Esbjerg), Andrei Ivan (FK Krasnodar, revenit dupa imprumutul la Rapid Viena), George Puscas (Inter Milano, revenit dupa imprumutul la Palermo)