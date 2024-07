Nicolae Stanciu: ”Sunt mândru de băieți!”

Nicolae Stanciu a avut un discurs demn de un adevărat căpitan după ce România a fost eliminată de la EURO 2024. Stanciu a mărturisit că regretă faptul că România nu își continuă parcursul la EURO 2024, însă a avut doar cuvinte de laudă la adresa tricolorilor, staff-ului tehnic, dar și a suporterilor.

Totodată, căpitanul României i-a lăudat pe olandezi, însă a recunoscut că se gândește deja la următorul mare obiectiv al tricolorilor, calificarea la Cupa Mondială.

”Sigur, e greu, toată lumea își dorea să ne continuăm drumul aici, să ajungem în sferturi. Multe nu sunt de spus, am început bine, dar a picat acel gol și, în mare, au controlat jocul. Ultimele două goluri au venit, nu era normal să lăsăm spații, să încercăm să egalăm, să împingem jocul în prelungiri, să facem tot ce depinde de noi, nu mai conta dacă era 2-0 sau 3-0.

Olanda e o echipă puternică, cu jucători buni, chiar dacă nu au început foarte bine acest EURO. În general, echipele de acest gen își pot reveni și pot juca mai bine în fazele eliminatorii. Sunt mândru de colegii mei, de staff, de toți oameni din jurul echipei naționale, pentru că ceea ce am vorbit în dimineața meciului din Andorra, am și făcut, mă refer la faptul că după fiecare meci ieșim de pe teren fără regrete. Azi am strâns mâna și adversarului, pentru că a fost mai bun decât noi.

Ne-am privit în ochi în vestiar, pentru că știm că toată lumea a făcut tot ce a depins de el pentru această echipă. Am făcut o treabă bună, au trecut 24 de ani de când am mai ieșit dintr-o grupă. Sunt mândru de băieți și mai mândru sunt de faptul că sunt român.

Vreau să le mulțumesc tuturor românilor, sunt numărul 1. De când am aterizat în Germania, au venit 4.000 de oameni la antrenament. Jos pălăria pentru ei! Am primit mesaje și am văzut video-uri cu ce se întâmplă în țară. Sper să fie mândri de noi, pentru că pentru ei jucăm, pe ei vrem să îi facem fericiți și sper că le-am făcut o vară frumoasă.

Suntem conștienți că ceea ce va urma va fi și mai dificil, nu mă refer la Liga Națiunilor, ci la anul, când vor fi preliminariile pentru Cupa Mondială. A trecut foarte mult timp de când am fost ultima oară acolo și cred eu că acest grup are tot ce îi trebuie pentru a se califica la Mondial”, a spus Nicolae Stanciu.

