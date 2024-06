După o jumătate de oră scursă, în care naționala României și-a creat ocazii pe spațiul porții adverse, Nicolae Stanciu a beneficiat de o eroare comisă de defensiva ucraineană și a marcat un gol senzațional pe ”Allianz Arena”.

Bavaria a erupt, pur și simplu, după reușita căpitanului. Chiar și Edi Iordănescu nu s-a mai putut abține la margine și a sărit de bucurie.

