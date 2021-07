Mario Fresh si Ramona Paun, in fata unui duel de exceptie. Cum s-au descurcat cei doi in fata provocarii "Enjoy the Rivalry"

Unul dintre duelurile din semifinale a avut loc intre Mario Fresh si Ramona Paun.

Mario a fost sustinatorul echipei Danemarcei, iar Ramona a fost sustinatoarea echipei Angliei. Razvan Rat, ca indrumator al influencerilor in campanie, l-a ajutat pe Mario sa construiasca prank-ul perfect in duel. Cand cineva care se pricepe sa bata mingea se intalneste cu cineva care canta, iese un moment de rivalitate cu note muzicale. Ramona nu a stat deoparte, a facut tot posibilul sa faca fata rivalitatii baietilor, mai ales ca in fata se intrevede marea finala.

sursa: Instagram Mario Fresh

Si de aceasta data, acestia s-au duelat intr-un mod creativ, fiind evidentiata rivalitatea caracteristica de pe terenul de fotbal.

sursa: Instagram Ramona Paun

Articol sustinut de Heineken!